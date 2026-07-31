Une fuite dévoile la partie photo du Galaxy S26 FE, et ce n’est pas la bonne nouvelle espérée

Samsung prépare la version la plus accessible de sa gamme Galaxy S26 pour la rentrée. Les indiscrétions se sont multipliées ces dernières semaines autour de sa charge rapide et de son design revu. Une nouvelle fuite s’attaque au bloc photo, et le constructeur y aurait choisi la facilité.

Samsung décline chaque année ses smartphones haut de gamme en version Fan Edition. Ces modèles reprennent l’essentiel des fonctions premium à un tarif réduit, avec quelques concessions sur la fiche technique. La formule séduit un large public, tant que les compromis restent acceptables. Les fuites s’accumulent depuis le printemps sur la prochaine déclinaison de ce type, attendue à la rentrée. Une certification a révélé que le Galaxy S26 FE monterait à 45 W en charge filaire.

Samsung aurait aussi revu l’apparence extérieure de son futur modèle abordable. Un cliché du Galaxy S26 FE avait déjà exposé son module photo entièrement remanié. Cette rupture visuelle avec la génération sortante laissait espérer une évolution en profondeur. Les capteurs restaient toutefois inconnus jusqu’ici. Une nouvelle indiscrétion vient de lever ce dernier doute.

Le Galaxy S26 FE reprendrait le capteur principal de 50 mégapixels du Galaxy S25 FE

Le Galaxy S26 FE conserverait la quasi-totalité de la configuration photo de son prédécesseur. Selon Android Authority, qui a consulté des documents internes, l’objectif principal resterait un Samsung ISOCELL S5KGN3 de 50 mégapixels. Ce composant mesure 1/1,57 pouce et ouvre à f/1.8, avec une stabilisation optique et un autofocus dual pixel. Le téléobjectif signé OmniVision ne bougerait pas non plus, avec son zoom 3x et sa définition de 8 MP. Ces deux éléments équipent déjà le Galaxy S25 FE sorti l’an dernier. Le smartphone avancerait sous le nom de code interne r14.

Deux capteurs de 12 mégapixels compléteraient l’ensemble, un GalaxyCore GC12A2 et un Sony IMX825. La répartition entre l’ultra grand-angle et la caméra frontale reste inconnue. Si Samsung suit la logique de la génération précédente, le Sony équiperait la façade. Le Galaxy S25 FE avait déjà été passé au banc d’essai lors de notre test. Sa partie photo n’avait pas convaincu face aux modèles premium de la marque. Le Galaxy S26 FE devra donc compter sur son traitement logiciel pour se démarquer.