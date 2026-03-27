Android 17 : cette fonction vous empêchera de « buller », elle transforme grandement le multitâche sur smartphone

Les Google Pixel viennent de recevoir la bêta 3 d’Android 17 et la mise à jour, tout en marquant une étape cruciale dans le développement de la prochaine version majeure de l’OS, s’accompagne de plusieurs nouveautés. Mais l’une d’entre elles sort du lot, tant elle a le potentiel d’améliorer significativement l’expérience du multitâche sur smartphone et tablette.

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Crédits : Phonandroid

Alors que les deux premiers smartphones non-Pixel ont reçu la deuxième bêta d’Android 17 il y a seulement deux jours, la bêta 3 de la future version de l’OS de Google vient d’être déployée sur de nombreux Pixel. La mise à jour marque une étape cruciale et s’accompagne d’une avalanche de nouveautés.

Au-delà d’apporter la stabilité de la plateforme, la troisième bêta d’Android 17 regorge d’améliorations, aussi bien au niveau du volet photo et audio que des parties autonomie et sécurité. L’interface aussi connaît plusieurs modifications, et l’une d’elles mérite que l’on s’y attarde puisqu’elle risque de changer radicalement votre pratique du multitâche : les « bulles ».

Vous n'allez plus buller grâce aux bulles d'Android 17

Concrètement, cette fonctionnalité permet d’afficher une application sous la forme d’une fenêtre flottante que vous pouvez réduire en une « bulle » d’un simple geste – vous y recourez peut-être déjà pour vos applications de messagerie instantanée, comme Google Messages, Messenger ou WhatsApp.

Google avait annoncé ces fameuses « bulles » avec la deuxième bêta d’Android 17 à la fin du mois de février, comme le rappellent nos confrères d’Android Police. Mais c’est seulement avec la bêta 3 que le géant de la tech vient de les activer pour toutes les applications.

L’extension de cette fonctionnalité à toutes les applications risque de transformer votre pratique du multitâche puisqu’elle apporte plus de flexibilité : les utilisateurs n’ont, ainsi, plus besoin de jongler entre plusieurs applications, ni de dépendre du mode écran scindé. Cette nouveauté pourrait s’avérer particulièrement utile sur les tablettes et smartphones pliants.

La facilité du processus est à souligner. Pour exécuter une application en mode bulle, rien de plus simple : il suffit d’appuyer de manière prolongée sur son icône, puis de choisir l’icône de bulle dans les raccourcis. Pour la fermer, il suffit de faire glisser la bulle vers le X en bas de l’écran – à l’instar des bulles de conversation.

Selon les tests de nos confrères, le nombre d’applications lancées simultanément en mode bulle ne souffrirait d’aucune limite. Sur les captures d’écran qu’ils ont partagées, les bulles s’affichent en haut de l’écran côte à côte et une icône avec un « + » à l’intérieur ferme la marche. Appuyer dessus permet de consulter les applications récemment utilisées pour les exécuter de nouveau dans ce mode – optimisant ainsi le processus.

Android 17 bulle application
Crédits : Android Police

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