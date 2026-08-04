Fini les réglages à tâtons, ce mode d’image des TV LG applique les choix du réalisateur

Chaque téléviseur applique ses propres traitements à l’image, quitte à trahir le travail des équipes de tournage. LG a décidé de renverser cette logique sur ses modèles OLED de 2026. Le nouveau mode d’image transfère les commandes à ceux qui fabriquent les films.

lg oled evo g6

Les écrans de salon ne se contentent plus d’afficher une image. Ils la retouchent en permanence, avec du lissage de mouvement, de l’accentuation des contours et des couleurs poussées. Les fabricants proposent bien des préréglages destinés à limiter ces interventions. Les téléviseurs Mini LED 2026 de Xiaomi embarquent eux aussi un mode Filmmaker. Ce réglage coupe la plupart des traitements, sans pour autant rétablir l’intention exacte du réalisateur.

Le constructeur coréen explore une autre piste sur ses modèles haut de gamme. LG a présenté en France ses gammes de téléviseurs OLED et QNED pour 2026 au printemps dernier. La marque ajoute maintenant une fonction absente lors de cette présentation. Une mise à jour logicielle installe un mode d’image d’un nouveau genre, préparé avec Prime Video. Les paramètres appliqués ne sont plus décidés par le fabricant du téléviseur.

LG laisse les studios régler l’image de ses téléviseurs OLED les plus récents

Le mode Creator Original, que l’on peut traduire par “l’original du créateur“, équipe les téléviseurs OLED evo les plus récents de la marque. Le communiqué publié par LG Electronics explique que les studios définissent eux-mêmes plusieurs paramètres, le détail dans les zones sombres, l’équilibre des couleurs, la réduction du bruit et la gestion des mouvements. Ces consignes accompagnent le film jusqu’au salon et s’appliquent automatiquement. Le traitement d’image reste actif, contrairement au mode Filmmaker, mais il suit les indications du studio. La fonction arrive par une mise à jour du firmware déployée fin juillet.

Le lancement s’appuie sur un seul film, Masters of the Universe, disponible sur Prime Video depuis le 22 juillet. Aucun autre titre compatible n’a été annoncé, et aucune autre plateforme de streaming n’a rejoint le projet. LG réserve en outre le mode Creator Original à ses séries 2026, sans rétrocompatibilité pour les gammes précédentes. Les propriétaires d’un téléviseur acheté en 2025 restent donc à l’écart. Le calendrier n’a rien d’anodin, puisque Dolby Vision 2 arrive d’ici la fin de l’année avec des outils comparables pour les créateurs. Les prochains mois diront si les studios s’emparent vraiment de ces réglages.


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