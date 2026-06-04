Téléchargez dès aujourd’hui les fonds d’écran officiels du Pixel 11 avant sa sortie

Le Pixel 11 continue de livrer ses secrets avant l'heure. Cette fois, ce sont tous ses fonds d'écran officiels qui ont fuité. Bonne nouvelle, ils fonctionnent sur n'importe quel smartphone.

Chaque nouvelle gamme de smartphones arrive accompagnée de son lot de fuites. Les designs, les fiches techniques et les fonctionnalités filtrent souvent des mois avant l'annonce officielle. Les fonds d'écran ne font pas exception. Les premières images du futur fleuron de Google ont déjà dévoilé son apparence générale. Aujourd'hui, un autre élément visuel sort de l'ombre. Ses fonds d'écran circulent déjà partout sur le web.

La prochaine gamme du géant de Mountain View n'a plus grand-chose à cacher. Une fuite massive avait déjà détaillé les écrans et capteurs des quatre modèles attendus cet été. Le lancement est prévu pour le mois d'août, avec le Pixel 11, le Pixel 11 Pro, le Pixel 11 Pro XL et le Pixel 11 Pro Fold. Cette fois, ce sont leurs habillages d'écran qui se montrent en avance. La firme garde décidément son habitude d'un dévoilement progressif malgré elle.

Téléchargez dès aujourd'hui les fonds d'écran officiels du Pixel 11

Toute la collection de fonds d'écran du Pixel 11 a fuité grâce au canal Telegram Mystic Leaks. On y retrouve les visuels des quatre appareils, sur un thème commun d'eau ondulante vue du ciel. Les teintes restent très sobres cette année, loin des couleurs vives des générations précédentes. Le modèle de base propose quatre coloris en noir, vert, rose et violet. Les versions Pro et Pro XL partagent une même série en beige, noir, gris vert et argent, avec des variantes claires et sombres pour chaque dessin.

Le Pixel 11 Pro Fold avait déjà laissé fuiter ses propres fonds d'écran plus tôt dans l'année, repérés dans une première version d'Android 17. Le pliable se distingue avec des animations vidéo intégrées à ses habillages. Tous ces visuels ont été extraits puis rendus téléchargeables. Inutile donc de posséder un futur mobile de la marque pour les utiliser. N'importe quel smartphone Android peut les adopter dès maintenant. De quoi patienter sans frais jusqu'à la présentation officielle de cet automne. Google reste pour l'instant muet sur une date précise.