Android 16 : cette puissante fonction de sécurité va traquer la moindre activité suspecte sur votre smartphone

La sécurité est l’un des chevaux de bataille de Google, qui s’affaire à renforcer ses outils de protection. Pour faciliter la détection d’intrusions sur les smartphones, la prochaine version d’Android 16 pourrait intégrer une nouvelle fonction au mode Protection Avancée.

Google s’échine à renforcer la sécurité d’Android, probablement pour sortir de l’ombre d’iOS – d’aucuns considérant que l’OS d’Apple est le plus sécurisé des deux. La firme de Mountain View multiplie ainsi les fonctionnalités afin de muscler son arsenal : c’est dans cette logique qu’elle a introduit, avec l’arrivée d’Android 16, une nouvelle fonction de sécurité avancée pour les appareils de son écosystème : Protection Avancée (ou Advanced Protection dans la langue de Shakespeare).

Depuis, la firme de Mountain View travaille à l’enrichir de nouvelles options. L’une d’entre elles, discrète mais puissante, dont on vous parlait déjà en mai dernier dans nos colonnes pourrait bientôt être déployée. C’est en tout cas ce que suggère l’analyse de la version 26.02.31 des Google Play Services réalisée par nos confrères d’Android Authority.

Intrusion Logging vous permettra de savoir si quelqu’un s’est introduit dans votre smartphone Android

Cette fonction, c’est Intrusion Logging. La première fois que l’on vous en a parlé, elle était encore surnommée Intrusion Detection. Quoi qu’il en soit, sa vocation demeure la même : enregistrer automatiquement les activités suspectes et les sauvegarder dans le cloud avec un chiffrement de bout en bout. Seul l’utilisateur (ou un compte autorisé) pourrait consulter ces journaux, le but de Google étant d’aider les propriétaires d’appareils Android à savoir si leurs données sensibles ont été exposées.

Cette nouvelle analyse dévoile l’interface d’Intrusion Logging et son fonctionnement. Cette fonctionnalité est accessible depuis les paramètres, en bas du menu Protection Avancée. Puisqu’il s’agit d’une option, Android invitera les utilisateurs à l’activer à chaque configuration de la protection de leurs appareils compatibles.

On apprend également que les journaux d’activité seront supprimés un an après leur mise en ligne et qu’il sera possible de les télécharger localement. Comme mentionné en mai, la fonction consignerait plusieurs types de données : connexions, verrouillage de l’écran, historique de navigation, installations d’applications et autres signaux d’activité.

Cette fonction est d’abord conçue pour les profils à haut risque, manipulant des données sensibles comme les journalistes ou les personnalités politiques. Mais n’importe quel utilisateur rigoureux sur la sécurité de ses informations personnelles pourrait être intéressé.

Ayant été annoncée il y a plusieurs mois, l’option, qui semble déjà bien avancée, fera peut-être ses premiers pas avec la version stable d’Android 16 QPR3. Cette dernière devrait sortir d’ici quelques semaines, si tout va bien, et pourrait notamment clarifier les paramètres système pour vous faire gagner du temps.