Google muscle encore la sécurité d’Android 16 avec une option inédite pour son mode Advanced Protection

Google n’a pas dit son dernier mot concernant la sécurité des appareils Android. La firme de Mountain View teste actuellement une nouvelle option pour enrichir son mode Protection Avancée d’Android 16. Et elle est particulièrement pratique pour les utilisateurs.

Au-delà des changements visuels, l’arrivée d’Android 16 s’est accompagnée d’une nouvelle fonction de sécurité avancée pour les appareils Android : Advanced Protection (ou Protection Avancée en français). Cette option est conçue pour activer automatiquement et en une seule fois plusieurs réglages destinés à sécuriser votre smartphone face aux menaces les plus courantes, comme les vols de données ou les attaques par malware. Advanced Protection bloque les applications suspectes – même via un fichier APK –, les réseaux non sécurisés et les transferts USB, impose le protocole HTTPS, désactive JavaScript, et filtre les appels indésirables. Mais ce n’est pas tout, la firme de Mountain View prévoirait d’enrichir la Protection Avancée d’Android 16 de nouvelles fonctionnalités très pratiques.

Cette nouvelle option surAndroid 16 vous permettra de savoir quelles applications utilisent le mode Advanced Protection

Nos confrères d’Android Authority ont réussi à activer une option actuellement en cours de test par Google, qui s’inscrit dans un contexte plus global où la firme de Mountain View, avec Android 16, met l’accent sur la sécurité. Ils l’ont repéré dans le code de la version bêta 25.33.32 des Google Play Services. Elle devrait se présenter sous la forme d’une interface permettant aux utilisateurs d’identifier, sous forme de liste, quelles applications peuvent vérifier que la Protection Avancée est activée, et ainsi déclencher leurs propres protections. Selon nos confrères, les applications tierces intégrant l’API nécessaire pourront également lire l’état du mode Advanced Protection, bien que, pour le moment, seules les applications Google, telles que Chrome, Messages ou Play Store apparaissent dans la liste.

Deux hypothèses pourraient expliquer leur absence : soit les autres éditeurs n’utilisent pas encore ces protections ; soit, comme l’interface est en cours de développement, l’option ne peut pas encore détecter toutes les applications ayant la bonne API. Ce que l’on peut espérer, c’est que d’autres fabricants Android activent des mesures de sécurité dans leurs applications – comme Samsung semble déjà le faire avec One UI 8 –, mais aussi que davantage d’applications intègrent leurs propres fonctions de sécurité.

Notons que cette liste reste surtout destinée aux utilisateurs, afin qu’ils puissent savoir quelles applications intègrent des fonctions de sécurité supplémentaires. En effet, l’activation de la Protection Avancée peut automatiquement entraîner celle des fonctions de sécurité propres à certaines applications et ainsi bloquer certaines actions. La liste leur permet ainsi de décider s’ils veulent, ou non, désactiver momentanément ce mode sur leur appareil.