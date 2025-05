Google prépare une fonction pour savoir si un pirate fouille dans votre téléphone

Nos smartphones contiennent des données précieuses et parfois très sensibles. Une future fonction pourrait bientôt vous aider à garder un œil sur ce qui s’y passe. Google teste un outil discret mais puissant dans Android 16.

Les vols de données explosent ces dernières années, les malwares sont plus dangereux que jamais. Un rapport de Kaspersky a révélé une forte hausse des logiciels conçus pour voler des identifiants et des données personnelles. Plus récemment, un logiciel espion appelé Spyzie a compromis plus de 500 000 appareils Android et des milliers d’iPhone. Ces attaques montrent à quel point les appareils mobiles sont devenus des cibles de choix pour les cybercriminels. Face à cette menace croissante, les fabricants de smartphones doivent renforcer leurs systèmes de protection.

Google développe actuellement une fonction baptisée « Intrusion Detection » qui pourrait voir le jour dans Android 16. Son but serait de garder une trace des activités inhabituelles sur un appareil. Elle enregistrerait automatiquement certains événements et les sauvegarderait dans un espace sécurisé de Google Drive, avec un chiffrement complet. Ce journal permettrait aux utilisateurs de vérifier si leur téléphone a été manipulé sans leur autorisation. En cas de doute, il deviendrait ainsi plus facile de détecter une intrusion ou une tentative d’espionnage discrète.

Intrusion Detection permettrait de détecter les manipulations suspectes sur votre téléphone sous Android 16

La fonction a été repérée par Android Authority, dans le code de Google Play Services, version 25.18.31. Elle reste donc en phase de développement, sans garantie de lancement officiel. Intrusion Detection collecterait plusieurs types de données : verrouillage de l’écran, branchements USB, historique de navigation, installations d’applis, connexions Wi-Fi et autres signaux d’activité. Ces éléments seraient ensuite chiffrés avant d’être transférés automatiquement vers un compte Google Drive. Les données seraient horodatées, ce qui permettrait de suivre précisément les actions suspectes dans le temps.

L’accès à ces journaux serait limité pour garantir la confidentialité. Il faudrait entrer son mot de passe Google et son code de verrouillage pour déchiffrer les données. Même en cas de vol du téléphone, leur accès resterait protégé. Selon les indices trouvés dans le code, Intrusion Detection serait lié au mode de protection avancée d’Android 16. Ce mode est généralement destiné aux profils à haut risque, comme les journalistes ou les personnalités politiques.