Google passe à la vitesse supérieure pour démasquer les applications malveillantes, voici comment

Les cas de fausses applications utilisées par les cybercriminels dans le cadre de campagnes malveillantes se multiplient. Pour lutter contre cette menace et mieux protéger ses utilisateurs, Google renforce son arsenal de sécurité en améliorant sa fonctionnalité lancée l’an dernier : Live Threat Detection.

Google développe son arsenal de sécurité afin de lutter contre les applications malveillantes. En plus de les supprimer régulièrement du Play Store, la firme de Mountain View prépare son futur système de vérification des développeurs – ce qui a par ailleurs suscité des inquiétudes quant à l’avenir du sideloading (l’installation d’applications sans passer par une boutique légitime) sur Android et aux libertés des utilisateurs.

L’an dernier, Google a également déployé la fonctionnalité Live Threat Detection (détection de menaces en direct dans la langue de Molière) dont l’objectif est d’avertir l’utilisateur lorsqu’une application est identifiée. Mais d’après l’analyse de la version U.43.playstore.pixel3.819384620 de l’application Play Protect Service réalisée par nos confrères d’Android Authority, la firme de Mountain View compte aller encore plus loin et réserve à Live Threat Detection quelques changements.

Google va dédier une page à Live Threat Detection pour faciliter le suivi des applications menaçantes

Live Threat Detection est l’une des nombreuses fonctionnalités de sécurité et de confidentialité dont sont équipés les Google Pixel – à l’instar de la protection contre les appels indésirables ou encore les outils pour retrouver un appareil perdu. Elle recourt à des modèles d’IA en local pour détecter les applications qui pourraient représenter une menace. Dans le cas où elle en identifie une, l’utilisateur reçoit une alerte en temps réel l’informant qu’une action est indispensable à la protection de son smartphone.

Jusqu’ici, Live Threat Detection se contentait d’émettre des notifications et se manifestait sous la forme d’un simple interrupteur situé dans les paramètres afin de l’activer ou de la désactiver. Google va désormais dédier à cette fonctionnalité sa propre page, qui devrait recenser les applications qui ont été identifiées comme dangereuses.

Nos confrères ont également repéré dans cette version de l’application Play Protect Service des lignes de code qui suggèrent le déploiement d’une alerte de sécurité supplémentaire. D’après leur analyse, cette nouvelle notification devrait prévenir l’utilisateur si la fonctionnalité détecte qu’une application non autorisée et non sécurisée surveille la localisation ou l’activité du smartphone.