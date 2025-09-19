Google muscle son système de sécurité Android, mais il pourrait restreindre vos libertés

Google poursuit le renforcement de ses mesures de sécurité. Si son nouveau système de vérification d’Android vise à limiter la diffusion d’applications malveillantes, il pourrait néanmoins compliquer la vie des utilisateurs.

La sécurité des utilisateurs semble être une priorité pour Google, qui multiplie les mesures de protection. Cela passe par exemple par une suppression régulière des applications malveillantes, comme cela a par ailleurs été le cas cette semaine. La firme de Mountain View vient d’effacer du Play Store 224 applis Android impliquées dans une gigantesque arnaque publicitaire et a mis à jour Play Protect.

Mais Google n’intervient pas qu’en aval. L’entreprise s’apprête à lancer un nouveau système de vérification des développeurs, afin de limiter la diffusion d’applications malveillantes. Cependant, ce changement suscite des craintes chez les utilisateurs. Voici pourquoi.

Le futur système de vérification Android de Google pourrait compliquer la vie des utilisateurs

Pour renforcer la sécurité et l’intégrité des applications Android, Google cherche de plus en plus à les relier à l’identité réelle de leurs développeurs. Si l’un des avantages de l’OS est la liberté d’installer des applications provenant de magasins tiers, le nouveau système de vérification que s’apprête à déployer Google augure un tournant pour l’écosystème Android, qui pourrait redéfinir notre manière de penser le sideloading. Et cela inquiète.

DEVELOPER_VERIFICATION_FAILED_REASON_NETWORK_UNAVAILABLE, une variable dans le code du Software Development Kit (SDK) Android, suggère que l’installation d’une appli pourrait exiger une vérification en ligne. Le but ? Vérifier que le développeur est bien authentifié et n’est pas blacklisté.

En résumé : ce nouveau système pourrait empêcher l’installation d’applications en dehors du Play Store sans connexion internet. Toutefois, cette mesure de sécurité risque de compliquer la vie des utilisateurs qui ne disposent pas d’une connexion internet fiable, qui vivent dans des zones isolées ou encore qui dépendent d’une utilisation hors ligne. Ainsi, même en ayant téléchargé un fichier APK avant un voyage dans une zone sans Wi-Fi ni réseau mobile, vous pourriez ne pas pouvoir l’installer, même si l’application provient d’une source fiable.

Selon nos confrères d’Android Headlines, il existe toutefois une solution de contournement proposée par Google pour installer des applications hors ligne : l’outil Android Debug Bridge (ADB). Cependant, il est davantage destiné aux utilisateurs expérimentés.

Autre crainte que peut susciter ce changement : qu’Android ne devienne un écosystème fermé, à l’image d’Apple qui a toujours le dernier mot sur les applications que vous téléchargez. Quoi qu’il en soit, le déploiement de ce nouveau système devrait intervenir pendant l’année à venir, laissant aux développeurs le temps de s’authentifier et aux utilisateurs de s’adapter.