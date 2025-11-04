Android : la mise à jour de novembre corrige une faille critique, installez-la vite sur votre smartphone

Google vient de publier son patch de novembre 2025 pour Android. Cette série de mises à jour de sécurité vient corriger deux failles présentes dans le composant System du système d’exploitation. Si vous possédez un appareil tournant sous Android 13 à 16, téléchargez-la dès que possible.

Depuis 2015, Google déploie ses mises à jour de sécurité Android tous les mois. Cette année, le rythme a été quelque peu perturbé : en dix ans, juillet et octobre 2025 ont été les deux premiers mois sans correctif. Notons qu’en août et septembre, la firme de Mountain View avait corrigé plus de 100 failles – trois d’entre elles étant déjà exploitées activement.

Le géant de la tech introduit un changement avec ses correctifs de novembre 2025 : les mises à jour de sécurité sont désormais publiées avec un seul niveau de patch de sécurité – alors qu’elles étaient jusque-là divisées en deux niveaux pour faciliter le travail des constructeurs.

Protégez vos smartphones Android grâce aux correctifs de novembre 2025

Avec son patch de novembre 2025 pour Android, baptisé 2025-11-01, Google corrige deux failles de sécurité situées dans le composant System de l’OS. Si aucune des deux n’est apparemment exploitée activement, Google indique dans son bulletin de sécurité que la vulnérabilité identifiée sous la référence CVE-2025-48593 pourrait néanmoins « permettre une exécution de code à distance, sans privilèges supplémentaires et sans aucune interaction de l’utilisateur ». Cette faille, décrite comme un problème de validation insuffisante des entrées utilisateur, touche les appareils exécutant Android 13, 14, 15 et 16.

La seconde, CVE-2025-48581, affecte uniquement les appareils tournant sous Android 16. Le site SecurityWeek souligne que, ce mois-ci, aucune vulnérabilité n’a été corrigée dans les mises à jour système Google Play ou dans les bulletins de sécurité Automotive OS et Wear OS.

Nous ne pouvons que vivement vous recommander de mettre à jour vos smartphones, afin de les protéger des pirates et logiciels espions. Si ce n’est pas déjà le cas, vous recevrez sans doute une notification pour installer le patch de sécurité de novembre 2025. Autrement, pour vérifier sa disponibilité sur votre appareil, rendez-vous dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Système et mises à jour > Mise à jour de sécurité.