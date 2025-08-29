Gboard facilite l’écriture grâce à ces suggestions plus lisibles et ces réglages simplifiés

Le clavier de Google change de look. Une mise à jour apporte une nouvelle présentation et réorganise certains réglages. Mais ce n’est pas tout, d’autres surprises attendent les utilisateurs.

Les claviers numériques sont devenus des outils indispensables au quotidien. Ils permettent d’écrire rapidement des messages, de corriger automatiquement certaines erreurs et même d’ajouter des emojis sans effort. Google fait évoluer régulièrement son clavier Gboard, avec des ajouts pratiques comme un raccourci de remplissage automatique pour saisir plus vite ses mots de passe. La nouvelle mise à jour poursuit dans cette direction, avec des changements visibles pour tous.

Après l’arrivée des outils d’écriture générative sur les Pixel 10, Gboard se dote maintenant de nouveautés visibles pour tous les utilisateurs. Comme l’a remarqué le site spécialisé 9to5Google, les suggestions de mots et d’actions changent de style : elles apparaissent désormais dans des bulles en forme de pilule, au lieu de simples rectangles arrondis. Cette présentation concerne aussi bien les propositions issues du presse-papier que des fonctions comme Magic Cue – Aide magique – ou Pixel Screenshots – Captures Pixel -.

Gboard réorganise ses paramètres et ajoute de nouveaux raccourcis

La mise à jour de Gboard apporte aussi une réorganisation complète des paramètres, en particulier dans la section Préférences. Plusieurs réglages sont regroupés dans de nouvelles catégories pour être plus accessibles. La partie “disposition” permet par exemple d’activer ou de désactiver la barre de suggestions. Les raccourcis incluent désormais des options comme l’ajout automatique d’un point avec un double espace, la gestion de la ponctuation ou encore la sensibilité du geste de balayage.

D’autres réglages sont regroupés dans la section “Appui sur les touches” qui centralise les sons, le volume, la vibration et l’affichage des touches. De son côté, la rubrique Corrections et suggestions remplace “Correction de texte” et se divise en quatre parties : corrections automatiques, orthographe et grammaire, suggestions, et outils d’écriture. Un nouvel interrupteur permet même d’activer ou non l’affichage des mots dans la barre de suggestions. La version stable 15.8.4 est en cours de déploiement, tandis que les tests de la 15.8.5 sont déjà proposés en bêta. Google n’a pas donné de calendrier précis, mais la généralisation de ces nouveautés devrait intervenir dans les prochaines semaines