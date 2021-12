Android 12L est disponible en bêta, voici comment le télécharger

Google a lancé le déploiement de la première bêta d’Android 12 L. La version repensée pour les grands écrans de son système d’exploitation est en premier lieu disponible pour les téléphones Pixel, conformément à ses habitudes. On vous explique comment les télécharger et à quoi vous pouvez vous attendre.

Lors de l’Android Dev Summit 2021 ayant eu lieu fin octobre dernier, Google a levé le voile sur Android 12 L. Il n’est pas vraiment question ici d’un nouveau système d’exploitation, mais plutôt d’une version optimisée pour les appareils à grands écrans — comprenez les tablettes et autres smartphones pliables, ainsi que les PC sous Chrome OS. Pas de grandes nouveautés à l’horizon donc, mais tout de même de quoi se montrer curieux.

À compter d’aujourd’hui, il est possible de mettre la main sur la bêta d’Android 12L, la première sur les trois prévues avant son lancement final. L’occasion de faire un petit tour d’horizon des ajouts effectués par Google. Concernant les optimisations pour les grands écrans, il va falloir attendre un peu. En effet, seuls les smartphones Pixel sont pour l’heure éligibles à son installation.

Comment télécharger la bêta d’Android 12L

Si vous souhaitez installer le système d’exploitation, la première chose à faire est donc de vérifier que vous disposez bien d’un appareil compatible. Début novembre, Google a dévoilé les smartphones qui pourront recevoir la bêta. Sans surprise, on ne retrouve que des Pixel, dont voici la liste complète :

Si vous ne possédez aucun de ces smartphones, pas de panique. Cette liste va largement s’agrandir d’ici le lancement final, et comprendra des appareils d’autres constructeurs. En outre, on connaît déjà l’ensemble des smartphones et tablettes Samsung qui pourront recevoir la mise à jour :

Retournons donc à la bêta. Si vous possédez l’un des Pixel cités plus haut, voici la marche à suivre pour télécharger et installer la bêta d’Android 12L :

Rendez-vous sur ce lien

Rejoignez le programme bêta Android 12L

Sélectionnez votre smartphone dans la liste des appareils éligibles

dans la liste des appareils éligibles Téléchargez l’image système correspondante. Vous pouvez retrouver la liste complète sur ce lien

correspondante. Vous pouvez retrouver la liste complète sur ce lien Lancez l’installation

Quelles sont les nouveautés d’Android 12L ?

Comme dit plus haut, Android 12L n’est pas une révolution mais plutôt une optimisation du système d’exploitation standard. Pas de grandes nouvelles fonctionnalités au programme donc, bien que l’on peut citer quelques ajouts notables. La nouvelle barre des tâches, entre autres, va grandement faciliter la navigation sur les grands écrans, notamment en épinglant les applications fréquemment utilisées.

De manière générale, l’affichage est grandement amélioré en laissant les applications occuper tout l’espace disponible, en plus de mettre à disposition des développeurs de nouveaux outils pour personnaliser leurs interfaces. Le système d’exploitation en lui-même a été repensé, en rangeant les écrans de notifications, le centre de contrôle ou encore l’écran de verrouillage en deux colonnes, là encore pour faciliter la navigation et le multitâche.

Néanmoins, il n’y aura rien de tout ça dans cette première bêta, celle-ci étant réservée aux smartphones Pixel. Cela ne veut pas dire que l’OS est inutile, bien au contraire. Celui-ci vient corriger quelques bugs, en plus d’intégrer le correctif de sécurité de décembre 2021. L’expérience globale se retrouve également optimisée. D’autres nouveautés viendront s’ajouter au cours des prochaines bêtas.