Le marché des tablettes est dominé par Apple. Mais Samsung, numéro 2 mondial, continue d’être son meilleur adversaire. La Galaxy Tab S6 Lite, qui se positionne face à l’iPad 10.2, offre une belle expérience, notamment grâce à son stylet hérité des Galaxy Note et son châssis métallique. Mais est-ce suffisant pour craquer ? Réponses.

Le marché des tablettes ne compte pas que deux acteurs. Mais seuls Apple et Samsung pèsent plus de 20 % du marché. Ils sont suivis par Huawei, Lenovo et Amazon. À eux cinq, ils représentent près de trois tablettes vendues sur cinq dans le monde. Et près d’une tablette sur deux est une Galaxy Tab ou un iPad. Voilà pourquoi Apple et Samsung sont généralement les deux marques les plus citées quand il s’agit d’ardoise numérique.

Chez Samsung, la dernière tablette sortie en France est la Galaxy Tab S6 Lite, présenté en avril 2020. Il s’agit d’un modèle milieu de gamme avec jolis atours, comme le nous le verrons tout au long de ce test. Elle se positionne notamment face à la 7e génération de l’iPad « classique », le modèle sorti en 2019 dont l’écran mesure 10,2 pouces (c’est facile : c’est la seule ardoise de cette gamme avec cette taille d’écran). Cet iPad est compatible Smart Keyboard et Apple Pen. Une comparaison qu’il est parfois dur à assumer.

Fiche technique de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

La Galaxy Tab S6 Lite est un produit milieu de gamme dont la fiche technique ressemble étrangement à celle du Galaxy A51, smartphone au rapport qualité-prix assez bon compte tenu des habitudes de Samsung. Nous y retrouvons le même chipset et la même quantité de RAM. Un peu moins stockage, certes. Mais cet espace est extensible avec une carte microSDXC. La partie photo est à première vue négligée. Nous verrons si cela se confirme à l’usage.

Fiche technique de la Galaxy Tab S6 Lite Dimensions 244,5 x 154,3 x 7 mm Poids 467 g Ecran 10,4 pouces LCD

Définition Full HD+ (1200 x 2000)

Résolution 224 ppp Photo (arrière Capteur8 MP (f/1,9)

Autofocus

Vidéo 1080p à 30 images par seconde Photo (avant) Capteur 5 MP OS Android 10.0 + One UI 2.1 SoC Exynos 9611 Mémoire interne 64 Go MicroSD Oui RAM 4 GB Lecteur d'empreintes Non Résistance à l'eau Non Batterie 7040mAh Accessoire Stylet tactile S Pen Audio Double haut-parleurs

Port jack 3,5 mm

Optimisation AKG Recharge rapide Oui, chargeur 15W Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, USB 2.0 Type-C Prix 379 euros

Design

La Galaxy Tab S6 Lite reprend le design de la Galaxy Tab S6. À l’avant se trouve une grande dalle tactile dont nous verrons les caractéristiques dans la prochaine partie du test. Les bordures autour de cet écran sont moins fines que dans un smartphone. Mais proportionnellement à la taille de la tablette, elles sont relativement fines (beaucoup plus que celles de l’iPad 10.2). Le capteur selfie se trouve au centre de la bordure supérieure, quand vous tenez la tablette verticalement.

La coque de la Galaxy Tab S6 Lite est en aluminium. Elle couvre l’arrière de la tablette, mais aussi les tranches. Conséquence de cet habillage entièrement métallique, vous retrouvez des séparations pour les antennes (détails importants que nous a enseignés Apple avec l’iPhone 4). Ses séparations courent en haut et en bas de la tablette, le long des tranches et les coupent, formant ainsi huit parties distinctes, sans compter la surface du dos.

Si vous êtes familier de la Tab S6, vous remarquerez peut-être aussi quelques petites différences entre elle et la Tab S6 Lite. D’abord le bloc photo, toujours situé en haut à gauche, est beaucoup plus petit puisqu’il ne compte pas deux, mais un seul capteur. Le connecteur propriétaire sur la tranche de droite de la Tab S6 disparaît ici, signe qu’il n’est pas possible d’utiliser le clavier Book Cover Keyboard. Autre différence, l’espace concave réservé au stylet disparaît. Cet accessoire s’accroche magnétiquement sur la tranche de droite, à la place du fameux connecteur.

Sur les tranches inférieure et supérieure (quand la tablette est tenue verticalement), vous ne retrouvez que deux haut-parleurs (et non quatre), un de chaque côté. Et un port jack 3,5 mm est présent à l’opposé du port USB type-C. Le reste des éléments techniques (microphones, tiroir pour la microSDXC, boutons mécaniques, port USB) est positionné aux mêmes endroits.

Écran

La Galaxy Tab S6 Lite profite d’un écran un peu plus grand que celui de l’iPad 10.2, mais légèrement plus petit que celui de la Tab S6. Il mesure 10,4 pouces au format 5/3 (ou 15/9e si vous souhaitez comparer le ratio avec celui d’un téléphone). L’écran est donc plus allongé que celui de l’iPad (4/3, ou 12/9e) et celui de la Tab S6 (16/10e). Ce n’est pas désagréable pour lire un livre ou un magazine numérique. C’est même mieux encore pour regarder des vidéos, car les bandes noires sont plus minces.

La nature de la dalle est LCD. C’est donc moins chatoyant que l’AMOLED de la Tab S6. La définition de l’écran est équivalente au Full HD : 1200 pixels en largeur et 2000 pixels en hauteur, pour une résolution de 224 pixels par pouce. Du verre minéral protège la dalle.

Contrairement à l’écran de la Tab S6, il n’y a pas de lecteur d’empreinte intégré. Pour la sécurité biométrique, la tablette propose uniquement un système basique de reconnaissance faciale que même la tablette ne vous conseille pas (voir les captures d’écran dans la partie interface).

À l’usage, la visibilité de l’écran est amoindrie par des reflets et par une luminosité maximale moyenne. En intérieur, c’est agréable. Ça l’est moins sous le soleil. En basse luminosité, l’écran n’est pas trop lumineux. Le taux de contraste est très correct. La reproduction des couleurs est assez fidèle. Les angles de vision sont assez larges et la réactivité de la dalle est très correcte. Nous n’avons pas expérimenté de ralentissements qui dégradent considérablement l’expérience.

Performances

La Galaxy Tab S6 Lite est pourvue, comme nous l’avons signalé précédemment, de la même plate-forme que le Galaxy A51, un smartphone qui nous avait plutôt plu durant nos tests. La présence de cet Exynos 9611 avec 4 Go de RAM n’est à priori donc pas un désavantage, même si les benchmarks nous confirment que la tablette n’est pas calibrée pour des applications gourmandes. Avec la plupart des jeux, l’expérience est bonne. Même avec certains émulateurs (Redream, ePSX, etc.). Pour d’autre (type Dolphin ou Citra), elle ne l’est pas.

Vous pouvez retrouver ci-contre quelques résultats de ces tests (AnTuTu, 3DMark et Geekbench). Tous ces chiffres démontrent que la Galaxy Tab S6 Lite offre les mêmes performances que le Galaxy A51. Elle présente aussi les mêmes petits soucis au niveau graphiques, avec des scores très moyens pour les tests spécifiques au GPU. La tablette s’en sort mieux avec les applications bureautiques et la lecture de contenu multimédia. Louons d’ailleurs à ce propos la présence de Samsung Video, l’un des meilleurs lecteurs vidéo proposés par les constructeurs.

Si nous ne nous attendions pas à des performances de haut vol pour ce prix, la Galaxy Tab S6 Lite souffre ici de la concurrence directe : l’iPad 10.2, vendu à un prix relativement proche, offre des performances plus élevées. Et ce en recyclant le vieil A10 Fusion, chipset haut de gamme de l’iPhone 7. C’est un peu dommage.

Parlons quelques instants de la qualité audio offerte par les deux haut-parleurs de la Tab S6 Lite. Même si l’expérience est un peu moins pointue que celle offerte par la Tab S6 avec ces quatre haut-parleurs, la Galaxy Tab S6 Lite offre une bonne expérience auditive, tant pour jouer, regarder une série ou écouter de la musique. Si vous préférez, vous pouvez brancher un casque dans la prise jack 3,5 mm qui manque cruellement à la Tab S6. C’est une bonne initiative.

Autonomie

L’autonomie de la Galaxy Tab S6 Lite est bien supérieure à celle de la Galaxy Tab S6 et celle de l’iPad 10.2. C’est l’argument majeur de la cette tablette face à la concurrence. Même si elle fait globalement moins bien que la Galaxy Tab S5e, dotée d’une longévité record sur une seule charge, la Tab S6 Lite, équipée d’une batterie de 7040 mAh (soit la même que la Tab S6) offre un peu moins d’une vingtaine d’heures d’utilisation continue en multimédia. Ce qui vous laissera largement le temps de regarder deux ou trois films pendant un voyage et même de jouer un peu entre-deux.

Côté recharge, la Galaxy Tab S6 Lite est compatible avec la charge rapide 15 watts via son port USB type-C. Si vous avez un chargeur compatible, la tablette se rechargera complètement en une heure et demie environ. Cependant, Samsung a eu la mauvaise idée de fournir un chargeur standard avec sa tablette. Si bien qu’avec ce dernier, le temps de charge est multipliée par deux. Dommage.

Interface

La Galaxy Tab S6 Lite bénéficie dès sa mise en route d’Android 10 (avec mode sombre, bien-être numérique et permissions avancées). Au-dessus, vous retrouvez One UI en version 2.1. Il s’agit d’une version globalement identique à celle des mobiles Galaxy, avec quelques petites retouches pour profiter de la taille d’écran et du stylet. Comme pour tout autre appareil Samsung sous Android, vous avez un écran d’accueil avec les principales applications système et le dossier des GMS.

En glissant vers la droite, vous accédez à un second écran où vous retrouvez deux des partenaires commerciaux de Samsung : Microsoft et Netflix. Un troisième est caché dans le tiroir des applications. Il s’agit de Spotify. En glissant vers la gauche à partir de l’écran principal, vous accédez à l’écran Upday. En glissant vers le haut et vers le bas à partir du centre, vous ouvrez le tiroir d’application. Et à partir du haut de l’écran, vous ouvrez la zone habituelle pour les notifications et le paramétrage rapide.

L’interface de la Tab S6 Lite compte un peu moins de logiciels préinstallés que sur un smartphone. C’est logique, puisque certaines fonctions y sont absentes, comme le paiement sans contact. En revanche, vous y retrouvez les applications « Téléphone » et « Messages« . Elles peuvent être utilisées à partir de la tablette, même en version WiFi, si vous l’associez à un smartphone Galaxy. Il suffit pour cela d’activer la fonction « Appels/SMS sur autres appareils » et de suivre la procédure.

Parmi les grandes différences entre la version smartphone et la version tablette de One UI se trouve le menu multifenêtre. Ne confondez pas ce dernier avec le volet latéral : il s’agit ici d’un menu pour ouvrir des applications dans des fenêtres flottantes. Ainsi, vous pouvez regarder un film et répondre à des messages en même temps, ou afficher le navigateur web et un bloc-notes (pour écrire avec le stylet).

Stylet S-Pen

Le stylet est évidemment l’un des grands atouts de la Tab S6 Lite, notamment face à la Galaxy Tab S5e qui la précède. Très agréable à utiliser, le modèle de S-Pen fourni avec la Tab S6 Lite n’est pas identique à celui de la Tab S6. Il n’est pas Bluetooth et il ne peut pas vous servir de télécommande. Il est détecté par la tablette quand la distance est assez faible. Le pointeur du stylet, en forme de petit cercle, apparaît quand l’accessoire est actif. Il ne se range pas dans un emplacement dédié. Il s’accroche tout simplement sur la tranche de droite de la tablette (mais pas à gauche, sympa pour les gauchers…).

L’usage du stylet est fortement intégré au système d’exploitation. Un menu lui est consacré, avec un accès rapide vers les applications les plus utiles. Un mode de saisie du clavier virtuel permet d’écrire ce que vous souhaitez saisir (et le logiciel de reconnaissance d’écriture est assez efficace). Une partie du menu de paramétrage est dédié au S Pen. Et plusieurs fonctionnalités intégrées au système profitent de cette association. Un exemple pour illustrer cela : il est possible d’écrire une note rapide sur l’écran de verrouillage sans allumer la tablette (juste en pressant le bouton et en appuyant sur l’écran).

Photo

Sans surprise, la Galaxy Tab S6 Lite n’est pas faite pour faire de la grande photographie. Pratiquement aucune tablette, notamment sur le milieu de gamme, n’offre une expérience photo qualitative, que soit chez Samsung, Apple ou Huawei, pour ne citer que les trois principales. C’est d’autant plus vrai qu’aucun constructeur ne prend le risque d’intégrer un capteur photo digne de ce nom au dos de leurs tablettes, préférant parfois se concentrer sur le capteur selfie pour les appels visio.

La Tab S6 Lite est équipée d’un capteur 8 mégapixels à l’arrière avec autofocus à mesure de contraste et sans flash pour apporter un peu plus de lumière. C’est un capteur assez proche de celui de l’iPad 10.2. À l’avant, vous retrouvez un capteur selfie de 5 mégapixels. Les deux modules peuvent filmer en Full HD. Pour accompagner cela, la tablette est équipée d’une application avec les modes usuels de prise de vue, dont un mode portrait et un mode « Pro ». Cette application ne s’appelle pas Photos, mais Vidéos (preuve que ce n’est pas fait pour réaliser des clichés).

Pour les besoins de ce test, la Galaxy Tab S6 Lite n’a pas eu à subir des tests aussi poussés que ceux que nous réalisons avec les smartphones. Nous avons simplement réalisé quelques clichés en pleine journée pour vous montrer de quoi la tablette est capable. Les résultats sont d’ailleurs positivement surprenant quand la lumière est bonne. Le contraste est bon. De jolis détails. Les couleurs sont bien reproduites. Nous notons quelques petits soucis de gestion de la lumière, avec des clichés parfois un peu ternes.

La tablette offre un zoom numérique 2x. Nous vous déconseillons de l’utiliser, car cela amoindrira considérablement la qualité des photos. Préférez plutôt prendre plus large et couper ensuite sur votre ordinateur. Quand la lumière devient plus faible, sans mode nuit, la tablette éprouve de réelles difficultés. Le mode portrait est plutôt efficace compte tenu de l’équipement matériel. Le bugdroid ici présent ne s’y prête pas. Mais quand le logiciel reconnait un visage, l’effet est de bonne facture.

Prix

Le prix de la Galaxy Tab S6 Lite est de 379 euros en version WiFi seule, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et le stylet est offert. Il faut rajouter 70 euros si vous souhaitez bénéficier d’une connexion 4G. Ce qui n’est pas si cher face à la concurrence.

Pour le même prix, vous pouvez vous acheter un iPad 10.2 (2019). Mais il sera fourni avec 32 Go de stockage et sans l’Apple Pen, lequel est vendu séparément 99 euros. Pour bénéficier de quatre fois plus de stockage, vous devez débourser 100 euros (soit le prix d’une excellente carte mémoire microSDXC) et la version 4G est vendue 140 euros de plus. Soit 629 euros la meilleure version de l’iPad 10.2 (2019). C’est évidemment beaucoup plus cher. La Galaxy Tab S6 Lite est donc largement plus accessible pour obtenir un produit « équivalent ».

Conclusion

La Galaxy Tab S6 Lite est un bon produit. Elle n’est pas parfaite, certes. La photographie aurait pu être meilleure. Sa plate-forme manque un peu de puissance. La protection biométrique a été totalement oubliée. L’attache magnétique du stylet sur un seul côté et l’absence de chargeur rapide dans la boîte sont des fautes de goût.

Pourtant, la tablette est agréable à utiliser dans de nombreuses circonstances. Son autonomie est grande. L’écran est de bonne facture. Son design est élégant et la prise en main est bonne. Elle fera un parfait compagnon de voyage pour regarder des séries. Et elle remplace au pied levé un ordinateur portable pour prendre des notes et envoyer des messages. Le tout pour un prix décent.

Si vous êtes réfractaires à iOS, c’est un bon produit. En revanche, si vous cherchez une plate-forme où certains de ces défauts ont été gommés et qu’iOS ne vous fait pas peur, l’iPad 10.2 (2019) saura vous en offrir un peu plus. Le prix est voisin à première vue, mais le stylet n’est pas inclus et le stockage est moins généreux. Personne n’est parfait.