Mauvaise nouvelle : les cartes graphiques pourraient redevenir hors de prix dès 2026, voici pourquoi

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui envisageaient de changer de carte graphique : le prix des GPU est fortement susceptible d’augmenter en 2026. Et profiter des promotions de fin d'année s'annonce plus compliqué que prévu. On vous explique pourquoi.

Cette année, la situation tarifaire des GPU a été très tendue : de nombreux modèles de dernières générations étaient vendus à des prix bien plus hauts que ceux conseillés par les constructeurs – que ce soit Nvidia, AMD ou Intel. Ce n’est qu’en septembre que le prix des RTX 50 a chuté en France. Mais la situation pourrait se compliquer de nouveau.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui prévoyaient de changer de carte graphique : le prix des GPU devrait augmenter en 2026. C’est en tout cas ce que suggèrent les « avertissements » répétés formulés par les partenaires AIB (Add-in-Board), ces entreprises qui assemblent les cartes graphiques complètes à partir des GPU fournis par des marques comme NVIDIA ou AMD. Et cela ne semble pas être une stratégie marketing.

Les prix des GPU devraient augmenter en 2026, voici pourquoi

La raison principale de cette augmentation prévue pour 2026 est l’explosion des prix de la DRAM (Dynamic Random Access Memory), composant essentiel des cartes graphiques – soudée à côté du GPU par les AIB. Selon un rapport de CTEE, elles ont augmenté de 171,8 % en un an.

À cela s’ajoute une pénurie de mémoire, puisque toute la DRAM disponible sert actuellement à construire des centres de données destinés à l’IA, ce qui réduit inévitablement l’offre pour les GPU. Les grands producteurs, comme Samsung, ne parviennent à réaliser que 70 % de leurs commandes. Ils ont par ailleurs averti les plus petits distributeurs que seuls 35 à 40 % de leurs demandes pourront être satisfaits pendant le premier trimestre 2026. Et les grands AIB, tels que PowerColor, pourraient aussi être touchés par cette pénurie.

Ainsi, même si un représentant de PowerColor, via le compte Reddit de la marque, encourage les joueurs à profiter des promotions de fin d’année pour acheter leur carte graphique avant la hausse des prix en 2026, il se peut qu’ils ne puissent pas s’en procurer. Cette tension sur le marché retarde le lancement des produits des distributeurs et AIB, qui ont deux façons de réagir : spéculer ou maintenir leur production à l’arrêt – et donc perdre de l’argent.

C’est donc un cercle vicieux qui se dessine car, puisque la DRAM devient une ressource rare, son prix augmente et par conséquent le prix des GPU expédiés également, puisque la mémoire est, on le disait, un composant essentiel des cartes graphiques assemblées.Selon le Korea Economic Daily, relayé par le site TechPowerUp, AMD, NVIDIA et d’autres fabricants de GPU pourraient même réduire leur production – au risque de créer une pénurie et de voir leurs prix flamber. Quant à ASUS, la marque réfléchirait à d’autres moyens pour réduire la configuration mémoire de leurs prochains produits, mais cette explosion des prix de la DRAM pourrait se répercuter sur l’ensemble de ses appareils.