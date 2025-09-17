AMD : cette astuce permet d’activer le FSR 4 sur les cartes graphiques non compatibles

Des utilisateurs sont parvenus à faire tourner le FSR 4 sur des cartes graphiques Radeon normalement trop anciennes pour être compatibles. Pour ce faire, ils ont utilisé le code source de la technologie diffusée récemment AMD. Les gains en performance sont semble-t-il très intéressant.

Si vous jouez sur PC, vous êtes très probablement familier avec les technologies d'upscaling, qui permettent d'améliorer les performances de sa carte graphique sur les jeux gourmands. Et si vous possédez une carte AMD, vous êtes probablement d'avis que le FSR a un certain train de retard sur le DLSS de Nvidia. Gains moindres, textures souvent baveuses, artefacts à gogo, les intégrations du FSR sont souvent malheureuses.

En théorie, tous ces problèmes sont censés se régler avec le FSR 4 – ou du moins, devenir plus tolérables. Seul problème, c'est que cette nouvelle version est uniquement disponible sur les cartes graphiques basées sur l'architecture RDNA 4, soit la dernière génération de GPU AMD. Mais Internet étant Internet, il n'a pas fallu longtemps avant que quelques très utilisateurs très déterminés réussissent à faire tourner la technologie sur des cartes graphiques antérieures aux RX 9000.

Le FSR 4 peut tourner sur de vieilles cartes graphiques (si l'on est motivé)

Il faut dire que ces derniers ont reçu une aide substantielle de la part d'AMD – pas vraiment de son plein gré, ceci dit. Le mois dernier, une fuite a diffusé sur le web l'intégralité du code source du FSR 4. C'est en fouillant ce dossier que des internautes ont trouvé des fichiers particulièrement intéressants. Des fichiers qui, une fois compilés avec le FSR 4, rend ce dernier compatible avec des cartes graphiques plus anciennes.

Sur Reddit, ils sont plusieurs à avoir tenté leur chance, et le résultat est unanime. “Il est 500% plus performant que le FSR 3.1”, témoigne un internaute un brin trop enthousiaste. Un autre se dit “très impressionné par la clarté de la profondeur de champ, comme si le FSR 3.1 avait un effet de flou sur la distance”. À noter que cette technique fonctionnait déjà sur Linux, mais qu'il s'agit d'une nouveauté pour les joueurs sous Windows.

Source : Reddit