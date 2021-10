Intel Core i9-12900K Alder Lake : l’overclocking transforme le processeur en vrai radiateur

Le Core i9-12900K d'Intel, le nouveau fleuron d'Alder Lake qui pourrait être dévoilé la semaine prochaine, a été repéré dans un autre benchmark qui a fait l'objet d'une fuite, montrant cette fois que la puce peut rapidement poser des problèmes de consommation énergétique.

Le prochain processeur Core i9-12900K a déjà été repéré dans une série de benchmarks où il montre ses dents face au processeur Ryzen 9 5950X d'AMD, mais un détail intéressant manquait depuis le début : la consommation d'énergie.

Le Core i9-12900K présente une configuration à 16 cœurs et 24 threads avec huit cœurs P Golden Cove et huit cœurs Gracemont avec 30 Mo de cache L3. Aussi appelés respectivement P-Core et E-Core, ces derniers s’annoncent aussi puissants que Skylake, mais 80 moins énergivores. D’après les fuites, la puce pourrait atteindre 5,3 GHz sur un cœur et jusqu'à 5 GHz sur les cœurs P tandis que les cœurs E auraient un boost maximum jusqu'à 3,9 GHz sur 1 cœur et un boost jusqu'à 3,7 GHz sur tous les cœurs.

L’Intel Core i9-12900K overclocké surpasse le Ryzen 9 5950X d’AMD

D’après des benchmarks partagés sur Bilibili, le Core i9-12900K peut être overclocké à 5,2 GHz à 1,385 V sur tous les P-cores avec les E-cores laissés intacts à 3,7 GHz. Cependant, selon la fuite, la consommation d'énergie s’envole et atteint les 330 W. Le TDP de base du processeur ne devrait être que de 125 W, ce qui signifie que vous devrez investir dans une solution de refroidissement extrêmement efficace si vous voulez overclocker cette puce gourmande en énergie. On imagine qu’avec une telle consommation, la puce doit également dégager énormément de chaleur, peut-être même assez pour laisser de côté le radiateur cet hiver.

Selon un benchmark CPU-Z, un tel overclock étendrait l'avance en termes de performance sur un cœur qu'un Core i9-12900K standard est censé avoir sur le CPU Ryzen 9 5950X d'AMD à environ 30 %. Néanmoins, la puce haut de gamme d’AMD parvient tout de même à faire jeu égal avec le nouveau processeur d’Intel en multicœur.

Intel devrait dévoiler les derniers détails concernant ses puces haut de gamme lors de leur présentation officielle le 4 novembre prochain. Intel va également présenter son nouveau socket Z690 (LGA1700), qui sera notamment compatible avec les nouvelles RAM DDR5 et prendra en charge des lignes PCIe Gen 5.