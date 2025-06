Test AMD Radeon RX 9060 XT : la meilleure carte graphique d’entrée de gamme ?

L’AMD Radeon RX 9060 XT à 16 Gb est attendue comme le messie après une fournée 5060 sympathique, mais pas particulièrement engageante. Que donne-t-elle vraiment ? Nous avons fait les mesures.

NVIDIA connaît un lancement compliqué de sa série RTX 50, et particulièrement pour les 5060 Ti ou non qui ont dû subir une mise à jour de BIOS pour fonctionner sur certaines configurations anciennes, en prime de soucis de stabilité des drivers. Face à cela, beaucoup attendent au tournant AMD sur l’entrée de gamme avec les RX 9060 XT. Mais ont-elles les épaules pour tenir toute cette attente ? La réponse est dans ce test.

Prix et disponibilité

L’AMD Radeon RX 9060 XT est disponible en deux versions : à 16 Go de VRAM ou à 8 Go de VRAM : 319 euros pour la version 8 Go ou 369 euros pour la version 16 Go. La première est donc placée au même prix que la RTX 5060, quand la seconde est moins chère que la RTX 5060 Ti à 16 Go. Une politique tarifaire très agressive.

AMD Radeon RX 9060 XT GPU RDNA 4 Gravure 4 nm Unités de calcul 32 Accélérateurs IA 64 TGP 160 W Mémoire GDDR 16 Go GDDR6 Bus mémoire 128 Bits

Nous avons récupéré en test la version Asus Prime de la RX 9060 XT à 16 Go de VRAM. Cette version sera vendue au prix MSRP à sa sortie.

Voici notre configuration de test pour la RX 9060 XT :

CM : ROG Strix X870-I Gaming WiFi

CPU : AMD Ryzen 9 9800x3D

Refroidissement : Corsair iCue H100i RGB Elite

RAM : 2×16 Go Corsair Vengeance DDR5-6000 MHz

SSD : MSI Spatium M580 PCIe 5.0 2 To

Alimentation : Corsair SF1000L 80 Plus Gold

Design, consommation et chauffe

L’Asus PRIME que nous avons reçu en test est tout ce qu’il y a de plus basique, il faut le dire. Comme souvent avec ces modèles MSRP, le plastique est roi dans la construction et vous ne trouverez de lumières RGB nulle part. Rien de problématique : nous préférons encore avoir le prix le plus optimisé possible. Le design est à trois ventilateurs actifs pour deux slots occupés, ce qui est assez agressif pour une carte de cette gamme de performances.

Au repos, la RX 9060 XT nous fait le plaisir de ne consommer que 6 watts au total, avec une température de 38°C tout à fait gérable. Lancée à pleine puissance, le TGP annoncé est dépassé à 175 watts consommés, mais les températures restent très bonnes avec un hotspot GPU à 72°C pour une VRAM à 72°C également.

En termes de connectique, c'est toujours parfaits. Un simple port PCIe 8-pin classique suffit à alimenter cette carte graphique, dont l’alimentation recommandée n’est qu’à 450 watts.

Calculs créatifs et intelligence artificielle

En photo, nous sommes comme souvent sur une égalité entre toutes les cartes que nous comparons. Mais en vidéo, AMD a encore du travail à faire. La RX 9060 XT offre des performances inférieures de 23% par rapport à la RTX 5060.

Sous Blender, NVIDIA reste roi absolu de son domaine. 54% de moins que la RTX 5060 sur Monster, 56% de moins sur Junkshop et 61% de moins sur Classroom… Ça pique toujours autant.

Les calculs IA s’améliorent chez AMD, bien qu’étant toujours en retrait. Ici, la RX 9060 XT arrive à être équivalente en Float 32, mais chute de 12% en Float 16 et de 29% en nombres entiers. Sur une création Stable Diffusion, la RX 9060 XT à 16 Go réussit à égaler la RTX 5060 Ti à 16 Gb en version normale, mais perd de 13% en version XL. La 5060 manque de VRAM pour lancer ce dernier test.

Mesures en 1440p et 1080p VS RTX 5060, RTX 5060 Ti 16 Go et RX 7600 XT 16 Go

Sur Speed Way, dédié aux performances en ray-tracing, la RX 9060 XT est inférieure de 15% par rapport à la RTX 5060 classique et bien plus par rapport à la 5060 Ti. Cependant, sur Steel Nomad dédié au raster pur, on peut voir que la dernière d’AMD surpasse aussi bien la 5060 que la 5060 Ti d’un petit 5%. C’est fameux.

Pour tester en conditions réelles, nous avons fait appel à 9 titres :

Ces jeux ont été sélectionnés pour différentes raisons. Certains comme Alan Wake 2, Black Myth Wukong ou Cyberpunk 2077 poussent jusqu’à leur retranchement même les cartes graphiques les plus récentes. D’autres comme Marvel Rivals sont un bon indicateur pour le jeu compétitif moderne. Mais surtout, tous ces titres sont compatibles avec une grande majorité des technologies des deux bords, DLSS et FSR. Notez que pour ces comparaisons, le plus bas dénominateur commun est choisi : si un jeu supporte le DLSS Frame Generation, mais pas le FSR3 Frame Generation, alors les mesures sont faites en DLSS/FSR simple pour une même base de comparaison. Le ray-tracing est toujours poussé à fond, soit en path tracing lorsque disponible ou assimilé.

Lorsque possible, nous comparerons également les augmentations de performances entre les différentes technologies DLSS/FSR/XeSS. Ces scores ne peuvent hélas pas être comparé entre une solution X et une solution Y, puisqu’elles n’ont pas le même impact sur les performances pour le même rendu visuel. Les comparaisons seront donc réalisées sur une technologie similaire, quand les résultats des autres technologies sont présentés à titre indicatif.

Alan Wake 2

En 1080p, path tracing activé, la RTX 5060 Ti reste largement au dessus de 50% par rapport à la RX 9060 XT, qui fait essentiellement jeu égal avec la 5060 classique.

En RT Faible, sans path tracing donc, les RX 9060 XT et RTX 5060 Ti font jeu égal avec un léger avantage à la 5060 Ti sur le 1%. La 5060 est une nouvelle fois à la traîne de 25%.

En rasterisation pure, la RX 9060 XT est supérieure de 11% face à la 5060 Ti 16 Go, quand la RTX 5060 finit au fond du panier même face à la RX 7600 XT 16 Go.

En 1440p, path tracing activé, la RTX 5060 Ti est largement jouable en utilisant le DLSS. Les RTX 5060 et RX 9060 XT sont relativement équivalentes, les 16 Go de VRAM permettant à la carte d’AMD de mieux gérer l’assaut.

En RT Faible, les 9060 XT et 5060 Ti font jeu égal, avec un avantage à l’équipe verte sur le 1%. Les deux sont jouables nativement, mais offriront la meilleure expérience avec le DLSS ou le FSR activé.

En pur rasterisation, la RX 9060 XT devance de 7% la 5060 Ti, quand la 5060 classique s’effondre par manque de VRAM.

Baldur’s Gate 3

En 1080p, la RX 9060 XT se situe presque parfaitement entre la RTX 5060 Ti et la RTX 5060 avec une différence de 10% entre les trois cartes.

En 1440p, la différence est essentiellement la même.

Black Myth Wukong

En 1080p, path tracing activé, la RTX 5060 Ti reste devant en offrant le double des performances de la RX 9060 XT. La 5060 classique est aussi supérieure. On notera toutefois que toutes ces cartes affichent des performances suffisantes pour que le jeu soit utilisable avec le DLSS et le FSR, même nativement dans le cas de la 5060 Ti.

En RT Mid, la 5060 Ti conserve son avance de 62% face à la RX 9060 XT, qui se compare plus favorablement à la RTX 5060 bien qu’en retard de 31% tout de même. On peut toutefois observer une excellente évolution par rapport à la 7600 XT avec des performances doublées.

Sans ray-tracing, la RTX 5060 Ti reste également au dessus de 10% avec un 1% promettant une expérience plus stable. La RX 9060 XT est ici plus équivalente à une RTX 5060, qui conserve un petit avantage sur le 1% également.

En 1440p, path tracing activé, la 5060 Ti s’en sort toujours mieux mais les 16 Go de VRAM de la RX 9060 XT lui permet de dépasser la 5060 classique. Seules ces deux cartes à 16 Go offriront une expérience propre en DLSS/FSR.

En RT Mid, l'écart se resserre entre la 5060 Ti et la RX 9060 XT qui offrent essentiellement les mêmes performances supérieures de 40% face à la RTX 5060. Ceci étant dit, toutes les cartes modernes peuvent ici compter sur le DLSS/FSR.

En rasterisation pure, la RX 9060 XT reprend largement la tête de 26% face à la 5060 Ti, quand la 5060 s’écrase complètement face à toutes les cartes à 16 Go de VRAM.

Cyberpunk 2077

En 1080p path tracing activé, la RTX 5060 Ti est la seule à offrir une expérience passable en natif. La RX 9060 XT s’écrase face à la 5060 en performances pures, mais le 1% montre bien que la carte d’AMD offrira une plus grande stabilité.

En RT Mid, la RTX 5060 Ti reste supérieure de 13%, quand la RX 9060 XT fait jeu égal avec la 5060 tout en offrant une expérience plus stable.

En rasterisation pure, la RX 9060 XT se place essentiellement au milieu de la 5060 Ti et la 5060 classique avec une marge de 5%, avec l’avantage de la stabilité une nouvelle fois.

En 1440p avec path tracing, seule la RTX 5060 Ti offre une expérience viable avec le DLSS. La RX 9060 XT s’en sort toutefois bien mieux que la RTX 5060, complètement ralentie par ses 16 Go de VRAM.

En RT Mid, la RTX 5060 Ti reste à nouveau supérieure de 11%, quand la RX 9060 XT fait jeu égal avec la RTX 5060 en offrant cependant une plus grande stabilité.

En raster, la RTX 5060 Ti garde la première place de 9%, quand la RX 9060 XT se place essentiellement entre les deux offres de NVIDIA à nouveau.

Flight Simulator 2024

En 1080p, la RX 9060 XT prend l’avantage sur la RTX 5060 Ti de 10% et se place essentiellement entre les deux offres de NVIDIA, avec un avantage pour elle face à la RTX 5060.

En 1440p, le constat reste essentiellement le même, bien que les écarts se réduisent.

Hogwarts Legacy

En 1080p, le RT au maximum, la RTX 5060 Ti garde la tête de peu à 8%. Cependant, la RX 9060 XT offre une expérience bien plus confortable de 30% supérieure à la RTX 5060 grâce à ses 16 Go.

En RT Mid, la 9060 XT prend la tête de 14,5% face à la RTX 5060 Ti et laisse la RTX 5060 loin derrière.

Sans raster, la 9060 XT est toujours devant de 9,5% par rapport à la RTX 5060 Ti, quand la RTX 5060 est derrière de 20%.

En 1440p, RT au max toujours, la RTX 5060 Ti reste devant de 11%. Cependant, il faut noter que la RTX 5060 et ses 8 Go de VRAM sont totalement écrasés et injouables.

En RT Mid, la RX 9060 XT reprend la tête de 8% face à la RTX 5060 Ti, quand la RTX 5060 reprend des couleurs tout en manquant de stabilité.

Sans ray-tracing, la RX 9060 XT est à nouveau théoriquement en tête, mais la RTX 5060 Ti envoie essentiellement les mêmes FPS moyens tout en gardant l’expérience plus stable. La 5060 s’en sort bien mieux, mais reste derrière de 21%.

Horizon Forbidden West

En 1080p, la RX 9060 XT est à nouveau devant de 10% face à la RTX 5060 Ti, et largement plus stable.

En 1440p, même constat avec une avance plus subtile de 6% avec une stabilité toujours plus grande.

Marvel Rivals

En 1080p, la RX 9060 XT et la RTX 5060 Ti sont essentiellement les mêmes cartes. La RTX 5060 est inférieure de 19%.

En 1440p, même constat avec une RTX 5060 en retard de 16%.

Ratchet and Clank Rift Apart

En 1080p, RT poussé au maximum, la RTX 5060 Ti est légèrement supérieure de 7%, quand la RTX 5060 reste derrière de 38%.

En rasterisation pure, la RX 9060 XT reprend la tête de 4%, avec une stabilité bien plus large que la RTX 5060 Ti. La RTX 5060 reste loin derrière.

En 1440p avec ray-tracing, le constat est essentiellement le même qu’en 1080p.

En rasterisation pure, l’égalité est contrebalancé par une plus grande stabilité pour la RX 9060 XT.