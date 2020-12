Mediapro : la chaîne Téléfoot va disparaître, Canal+ et beIN Sports reviennent en force

Et ce qui devait arriver arriva. La chaîne Téléfoot du groupe Mediapro va cesser de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2. C’est l’épilogue du conflit qui oppose le groupe sino-espagnol avec la LFP depuis quelques mois. La disparition de la chaîne est actée et c’est Canal+ et beIN Sports qui se frottent les mains.

Cela fait plusieurs semaines que la LFP et Mediapro (Téléfoot) sont au cœur d’un conflit autour des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le groupe sino-espagnol refuse de payer ses échéances d’octobre et de décembre, plongeant plusieurs clubs et la Ligue Professionnelle de Football dans une crise sans précédent. La LFP et Mediapro ont choisi de régler ce différend à l’amiable.

L’instance dirigeante du football français avait deux options : lancer une bataille judiciaire contre Mediapro ou lui retirer les droits TV pour relancer les enchères. Mediapro se montrait d’ailleurs ouvert à cette éventualité à condition que la LFP renonce à une partie des impayés. Un accord a finalement été trouvé par les deux parties, annonce l’Équipe.

Téléfoot tire sa révérence au profit de Canal+ et beIN Sports

Plusieurs rencontres ont eu lieu ces dernières heures entre la LFP et Mediapro, sous le contrôle d’un conciliateur nommé par le Tribunal de commerce de Nanterre. À l’issue des négociations, Téléfoot a convoqué une réunion dans ces locaux dans la matinée du vendredi 11 décembre 2020. Son directeur général Julien Bergeaud a annoncé aux salariés que la chaîne allait fermer.

C’est donc la décision qu’ont pris les deux parties. Nous ignorons pour l’instant les contours de l’accord. Le scénario qui se dessine est un retour des droits TV à Canal+ et beIN Sport. On devrait donc revenir à une configuration traditionnelle dans les prochains jours. Reste à savoir à quelle date Téléfoot cessera de diffuser la Ligue 1 et comment les droits seront à nouveau dispatchés.

Mediapro avait crée la surprise en 2018 en remportant les enchères pour l’attribution des droits TV de la Ligue 1. Pour la première fois depuis 1984, Canal+ ressortait bredouille des enchères. Avant de racheter une partie des droits à beIN Sports. Il se murmurait depuis plusieurs mois que des négociations étaient en cours entre Mediapro et Canal+ pour co-diffuser l’essentiel des matchs de la Ligue 1.

Mais le groupe de Vincent Bolloré a sans doute flairé que Téléfoot n’allait pas faire long feu. Mieux valait donc patienter calmement jusqu’à ce que l’inévitable arrive. Et c’est effectivement ce qui est arrivé. Pour le plus grand plaisir des abonnés de Canal et de beIN Sports. Ou du moins ce qu’il en reste.