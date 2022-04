Prime Video : Amazon ne facturera pas son Pass Ligue 1 pendant l’intersaison

Bonne nouvelle pour les abonnés ayant souscrit au Pass Ligue 1 ! À l'issue de la saison 2021-2022 du championnat de France de football de la L1, Amazon suspendra le prélèvement mensuel de 12,99 euros à ses abonnés et ce, pendant une durée de deux mois. Cette durée de deux mois correspond à la traditionnelle intersaison estivale.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR L'ABONNEMENT AMAZON PRIME

C'est dans un communiqué adressé par e-mail à ses abonnés que le service Prime Video a informé qu'il ne facturera pas son Pass Ligue 1 au cours de la prochaine intersaison estivale.

” À l'occasion de l'intersaison estivale, nous sommes ravis de vous annoncer qu'en tant qu'abonné au Pass Ligue 1, le prix mensuel de cet abonnement passera automatiquement de 12,99 euros par mois à 0 euro par mois pour vos deux échéances de paiement entre le 27 mai 2022 (inclus) et le 26 juillet (inclus). Vous ne serez donc pas prélevé pendant cette période et le paiement mensuel sera automatiquement réactivé à compter du 27 juillet 2022 (inclus) “, a fait savoir Amazon, à deux jours du Classique entre le PSG et l'OM.

Prime Video : quels sont ses avantages ?

Pour rappel, la plateforme Pass Ligue 1 dont l'abonnement mensuel est de 12,99 euros appartient au service d'Amazon Prime Video. Celui-ci est un programme créé par le géant américain du commerce en ligne qui permet d'avoir un accès à la livraison gratuite en 1 jour ouvré sur les produits vendus et expédiés par Amazon, à un large catalogue de séries et de films signés Amazon Video, au service de streaming musical Prime Music, à la plateforme Prime Reading consacrée aux eBooks gratuits et en illimité, ou encore à Prime Gaming (anciennement Twitch).

Enfin, le service peut être testé gratuitement pendant une durée de 30 jours et ce, sans aucun engagement. Il s'agit donc ici d'un bon moyen d'essayer le service Premium avant de souscrire à l'abonnement mensuel (5,99 euros) ou annuel (49 euros).