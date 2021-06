Ligue 1 : Amazon devient le principal diffuseur de foot en France pour 250 millions d’euros

Amazon vient de remporter les enchères pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football face à Canal+ et BeIN Sports, pour un montant total de 250 millions d'euros. Mécontent de cette décision, Canal+ a décidé de se retirer de la course.

Ce n'est pas un secret, Amazon montre une ambition certaine depuis ces dernières années pour se faire une place sur le marché de la diffusion de rencontres sportives en streaming. Déjà en 2017, Facebook et Amazon s'étaient invités à la table des négociations pour les droits de la Ligue 1, sans succès.

Or, tandis qu'Amazon propose actuellement tous les matchs de Roland-Garros sur Amazon Prime Video, nous venons d'apprendre que le géant américain vient de remporter les enchères pour les droits de diffusion TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football de la saison prochaine.

Ainsi, chaque week-end, Amazon diffusera sur sa plateforme de streaming 8 des 10 rencontres. Les deux autres devaient être disponibles sur Canal+, mais c'était avant que la chaîne décide purement et simplement de se retirer du marché après la victoire d'Amazon. “Le conseil d'administration de la LFP a attribué la quasi-unanimité les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 abandonnés par Mediapro à Amazon”, précise la Ligue de football professionnel.

Amazon devra verser 259 millions d'euros par saison

Pour s'assurer de préserver les droits jusqu'en 2024, Amazon devra verser la coquette somme de 259 millions d'euros par saison à la LFP. Pour rappel, après le fiasco de Téléfoot et la fermeture de la chaîne, Canal+ était devenu le diffuseur exclusif des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison 2021.

Or, la saison ayant touché à son terme, il fallait déterminer un repreneur pour les saisons à venir jusqu'en 2024. Saisons qui à l'origine devaient être diffusées par le groupe Mediapro sur la chaîne Téléfoot. Reste maintenant à savoir quelle stratégie va établir Amazon pour proposer les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Bien évidemment, les rencontres seront diffusées sur Amazon Prime Video, mais à quel prix ? Amazon va-t-il revoir à la hausse les tarifs de ses abonnements au service de streaming pour tous les abonnés ? Ou une option Foot sera-t-elle mise en place ? Il faudra attendre une déclaration officielle du géant américain pour le découvrir.

Source : Les Échos