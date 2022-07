Prime Video : avec le Pass Saison, la Ligue 1 sur Amazon devient encore moins chère

Amazon a annoncé mercredi 6 juillet 2022 l'arrivée d'une nouvelle formule d'abonnement au Pass Ligue 1 sur Prime Video. Avec le nouveau Pass Saison, l'abonnement pour accéder à la Ligue 1 et à la Ligue 2 revient moins cher sur l'ensemble de la saison.

Un an après son lancement, le Pass Ligue 1 d'Amazon se renouvelle. En lançant son nouveau Pass Saison, le géant du web veut rendre la Ligue 1 et la Ligue 2 plus accessibles. Concrètement, il s'agit d'une nouvelle formule introduisant un engagement sur toute la saison à 99 €. Pour le lancement du nouveau Pass, Amazon offre même une réduction de 10 € pour toute souscription entre le 11 juillet et le 28 août 2022.

L'abonnement revient donc exceptionnellement à 89 €. Jusqu'à présent, le Pass Ligue 1 sur Prime Video était disponible sans engagement à 12,99 € par mois. Il faut y ajouter l'abonnement Amazon Prime de base.

Ligue 1 : le nouveau Pass Saison d'Amazon est-il vraiment plus avantageux ?

Faut-il privilégier la liberté d'arrêter son abonnement à tout moment ou payer moins cher pour la saison entière ? La question mérite d'autant plus d'être posée que la saison 2022/2023 s'étend sur 11 mois au lieu de 10 mois habituellement, Coupe du Monde oblige. En considérant que vous gardiez votre abonnement pour toute la saison active, celui-ci reviendra à 99 € (hors promo) au lieu de 12,99 € x 11 mois, soit 142,89 €.

Lire aussi : Amazon ne facture pas son Pass Ligue 1 pendant l'intersaison

Nous faisons la comparaison sans compter le coût de l'abonnement Amazon Prime. L'abonné réalise donc 43,89 € d'économie, ce qui représente un peu plus de 30% de réduction par rapport à la formule sans engagement. Le Pass Saison d'Amazon Prime Video Ligue 1 vaut donc le coup financièrement.

Tout dépend toutefois du nombre de mois d'abonnement. Si vous préférez garder la liberté de suspendre votre abonnement à tout moment sans frais et de le reprendre quand vous le souhaitez, le Pass Ligue 1 sans engagement revient plus cher dès que vous dépassez les 7 mois d'abonnement au total. À partir de 8 mois, le Pass Saison est donc plus intéressant financièrement.