Amazon casse ses prix pour ses Ventes Flash de Printemps : découvrez les meilleures offres

Jusqu’au 29 mars 2023, Amazon propose des réductions allant jusqu’à 60% sur de nombreux produits. On a sélectionné pour vous les meilleures offres du site dans le cadre de son opération « Ventes Flash de Printemps ».

Amazon lance deux jours de promotions spéciales pour marquer l’arrivée du printemps. Du lundi 27 mars à 18h au mercredi 29 mars à 23h59, des milliers de produits sont en promotion sur le site avec des réductions allant jusqu’à 60%. Tous les rayons d’Amazon sont concernés, notamment les produits high-tech.

Et contrairement au Prime Day qui devrait prendre place en juin prochain, vous n’avez pas besoin d’un abonnement à Amazon Prime pour profiter des Ventes Flash de Printemps. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans du moment sur Amazon. Et n’oubliez pas : ces offres expirent dans deux jours. On vous conseille de ne pas trop traîner.

Bons plans Amazon : les meilleurs produits en promo pour les Ventes Flash de Printemps

Ventes Flash de Printemps sur Amazon : c'est quoi ?

Après les soldes d'hiver et quelques semaines avant les French Days, Amazon prend les devants et lance ses Ventes Flash de Printemps. Cette opération qui n'est pas à sa première édition vous permet de réaliser des économies sur de nombreux produits de différentes catégories, et notamment les produits high-tech.

Cette année, Amazon annonce des réductions jusqu'à 40%. Mais dans les faits, on voit des offres bien plus alléchantes avec des produits dont le prix est en baisse de plus de 60%. Cette opération se distingue par sa durée limitée : moins de 72 heures. En 2023, elle démarre le lundi 27 mars 2023 et prend fin le mercredi 29 mars à 23h59. Mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement au Prime Day, les Ventes Flash de Printemps ne nécessitent pas un abonnement au service Amazon Prime.

Tout le monde peut donc en profiter sans exception. Mais les abonnés Prime disposent bien évidemment de plusieurs avantages comparativement aux autres, comme la livraison en moins de 24 heures (1 jour ouvré). Quant aux produits que vous trouverez en promotion pendant ces deux jours de promotion, il y a comme souvent les objets connectés d'Amazon : la gamme Echo (Dot, Show), les produits Fire TV comme les clés HDMI multimédia Fire TV Stick, les liseuses Kindle, mais aussi des articles signés d'autres marques. Retrouvez les meilleures offres dans notre récapitulatif plus haut.