SSD pour PC et PS5 : 6 deals à saisir de toute urgence sur Amazon

Les SSD font l'objet de belles réductions sur Amazon dans le cadre de ses Ventes Flash de Printemps. C'est l'occasion idéale pour acheter un stockage rapide et pas cher pour votre PC ou console PS5.

Les Ventes Flash de Printemps se poursuivent sur Amazon. De nombreux produits sont en promotion sur la boutique en ligne, avec des réductions allant jusqu'à 60%. Au rayon Informatique, les SSD sont l'une des stars de cette campagne promotionnelle. Si vous avez besoin d'un SSD actuellement, plusieurs modèles ont à des prix très intéressants. Vous trouverez notamment des SSD PCIe pour PC et PS5 ainsi que des modèles SATA 2,5″ avec un espace de stockage confortable pour pas cher.

Ventes Flash : 6 SSD à prix cassé sur Amazon

SSD interne Kingston NV2 (NVMe) de 500 Go à 33 €

Ce SSD est idéal si vous recherchez un modèle M.2 NVMe pas cher pour votre ordinateur. C'est un SSD PCIe 4.0, mais avec des performances proches des modèles de 3e génération. Ses débits maximum sont de 3 500 Mo/s en lecture et de 2 800 Mo/s en écriture. On est bien au dessus des performances des SSD SATA traditionnels. De quoi booster les performances de votre PC pour seulement 33 € dans sa version avec 500 Go de stockage. Ce SSD est aussi proposé en version 1 To à 59 € et 2 To à 112 € sur Amazon en ce moment.

SSD PCIe 4.0 Kingston FURY Renegade de 1 To (PC et PS5) à 88 €

Toujours dans le registre des SSD PCIe 4.0, il y a le Kingston Fury Renegade de 1 To en promotion sur Amazon à 88 € au lieu de 115 € habituellement. Ce SSD est vendu avec son dissipateur thermique et est ainsi un modèle taillé pour la PS5 pour ceux qui recherchent du stockage d'appoint pour leur console. Ce SSD peut aussi fonctionner avec votre ordinateur, avec des performances très confortables ( 7300 Mo/s en lecture et 7000 Mo/s en écriture).

SSD PCIe 4.0 Samsung 980 PRO de 1 To (PC et PS5) à 99,99 €

On ne présente plus le SSD 980 Pro de Samsung qui est l'un des modèles les plus prisés du marché. Ses grandes performances lui permettent de fonctionner idéalement avec la PS5. On monte jusqu'à 7000 Mo/s en lecture et 5000 Mo/s en écriture. Ce SSD est vendu à 99,99 € sur Amazon sachant qu'il coûte jusqu'à 140 € chez la concurrence. Notez que ce modèle est vendu sans dissipateur thermique.

SSD PCIe 4.0 WD BLACK SN850X de 2 To (PC et PS5) à 159 €

Le Western Digital Black SN850 est l'un des tout premiers SSD certifiés par Sony pour la PS5. Le modèle en promo ici est un SN850X dont les performances sont supérieures à celles du modèle de base. Ses performances montent jusqu'à 7300 M0/s en lecture et 6600 Mo/s en écriture. Il est vendu avec son dissipateur de chaleur à 159 € au lieu de 260 € en ce moment sur Amazon.

SSD SATA (2,5″) Crucial BX500 de 2 To à 111 €

Seul modèle SATA 2,5″ de notre sélection le Crucial BX500 n'est plus à présenter. La version 2 To qui s'obtenait jusqu'à 140 € ces dernières semaines voit son prix chuter à 111 € dans le cadre des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Si vous recherchez un SSD au format classique pour remplacer ou épauler votre stockage existant, c'est une excellente offre à saisir. Sa vitesse de transfert monte jusqu'à 560 Mo/s, le maximum sur cette interface.

SSD PCIe 3.0 Samsung 970 EVO Plus de 2 To à 124 €

En PCIe 3.0, vous avez le Samsung 970 Evo Plus d'une capacité de 2 To qui est à 124 € au lieu de 225 € en moyenne ces 3 derniers mois sur Amazon. Cela correspond à une réduction de plus de 40%. Ce SSD interne offre de belles performances : jusqu'à 3 500 Mo/s. De quoi profiter d'une expérience très fluide sur PC en vitesse de transfert et en temps de chargement.