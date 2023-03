Galaxy S22 : bon plan à saisir sur le smartphone Samsung avec les Galaxy Buds 2 Pro

Un bon plan Boulanger peut vous permettre d'économiser jusqu'à 150 euros sur l'achat d'un pack Samsung. Ce pack qui contient notamment le Galaxy S22 peut être obtenu à moins de 600 euros. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Le prédécesseur du Galaxy S23 fait l'objet d'un bon plan sur le site Boulanger. Actuellement, le Galaxy S22 de Samsung est proposé sous forme de pack avec les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro au prix de 699 euros au lieu de 749 euros. La remise de 50 euros est effectuée automatiquement par le site e-commerce français.

En plus de cette réduction, il faut savoir que le Galaxy S22 est éligible à une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 30 avril 2023 (voir conditions). En prenant en compte l'ODR, le prix du pack revient alors à 599 euros.

Dévoilé en même temps que les versions S22+ et S22 Ultra, le Samsung Galaxy S22 est doté d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. Compatible 5G, l'appareil est aussi équipé d'un processeur Exynos 2200 Octo-Core, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 3700 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation Android 12 associé à une surcouche Samsung One UI.

Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 10 MP et un capteur frontal de 10 MP. Quant à la connectique, on retrouve le NFC, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), le lecteur d'empreinte sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type-C. Pour savoir plus sur le smartphone, n'hésitez surtout pas à lire notre article consacré au test du Samsung Galaxy S22.

De leur côté, les Galaxy Buds 2 Pro sont les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung. Ils disposent de deux haut-parleurs et de trois microphones pour un grand confort d'appel. On retrouve aussi la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute.