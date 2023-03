Jusqu’à 45% de réduction sur des souris Logitech sur Amazon

Plusieurs souris sans fil Logitech sont en promotion sur Amazon dans le cadre des Ventes Flash de Printemps 2023. Elles font l'objet de réductions allant jusqu'à 45%. Les Logitech G502, G305, MX Master 2S ou encore la Logitech M330 Silent Plus sont disponibles à partir de 14 €.

Les souris Logitech jouissent d'une solide réputation auprès des gamers et des professionnels qui recherchent une souris bureautique ergonomique et performante. À l'occasion des Ventes Flash de Printemps qui se poursuivent sur Amazon jusqu'à demain, plusieurs souris sans fil sont moins chères sur la boutique en ligne.

Souris sans fil Logitech : de fortes réductions sur plusieurs modèles chez Amazon

Ce qu'il faut savoir de ces souris Logitech

La Logitech G502 est une souris bien connue des joueurs. Elle offre des performances de haut vol pour les professionnels de l'eSport, mais aussi pour les gamers amateurs qui recherchent la meilleure expérience possible. Cette souris dispose d'un capteur HERO 25K avec une précision allant jusqu'à 25 600 PPP. On y retrouve 11 boutons et une molette de défilement ultra-rapide. Avec la possibilité de personnaliser les combinaisons de touches et les macros pour chaque jeu et chaque application. C'est un clavier avec rétro éclairage RGB : vous disposez de plus de 16,8 millions de couleurs pour une immersion totale.

Si vous recherchez une souris gaming moins chère, la Logitech G305 devrait vous convenir. Conçue pour une expérience de jeu tout aussi efficace, elle embarque aussi un capteur Hero avec cette fois-ci une sensibilité à 12 000 PPP. La technologie sans fil Lighspeed garantit par ailleurs une bonne réactivité et expérience sans décalage. C'est un critère indispensable pour les amateurs de FPS compétitifs. Cette souris ne pèse que 99 grammes et dispose d'une pile AA offrant une autonomie continue de 250 heures.

Enfin, la Logitech M330 Silent Plus est le modèle le plus accessible de notre sélection. C'est une souris sans fil peu chère, mais efficace pour ceux qui recherchent un modèle bureautique. Elle permet de travailler tout en restant le plus zen possible. Grâce à sa technologie SilentTouch, le son des clics est réduit de 90%. Enfin, cette souris ne pèse que 90 grammes et offre une autonomie longue durée.