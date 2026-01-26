Amazon brade ce pack de 3 ampoules Philips Hue, avec le pont de connexion et plus encore

Amazon propose une belle réduction sur ce pack comprenant trois ampoules Philips Hue White Ambiance, le pont de connexion et un interrupteur Smart Hue. L'ensemble fait l'objet d'une réduction de près de 30% en ce moment.

Cette offre proposée par Amazon est une excellente occasion pour ceux qui souhaitent démarrer un éclairage connecté Philips Hue ou compléter un dispositif existant. Le pack inclut trois ampoules White Ambiance, un point de connexion ainsi qu'un bouton Smart Hue.

Habituellement proposé à 130 €, le kit voit son prix passer sous la barre des 100 €. Il est à 93,99 € très exactement, ce qui correspond à une réduction de 28%.

Philips Hue : un éclairage qui s'adapte à vos besoins

Les ampoules connectées Philips Hue White Ambiance offrent différentes nuances de blanc pour une expérience personnalisée. Vous pouvez ainsi faire varier la température de couleur, du blanc chaud au blanc froid pour un éclairage adapté à vos besoins. Les scénarios lumineux sont configurables depuis l'application Philips Hue. De plus, ces ampoules peuvent se synchroniser avec vos films, séries, vos morceaux de musique et jeux vidéo pour une expérience immersive.

Le pont de connexion Hue intégré dans ce kit est indispensable pour profiter de toutes les fonctionnalités connectées. Vous pouvez tout contrôler depuis l'application ou configurer l'interrupteur Smart Hue pour changer la température des couleurs, éteindre et allumer les ampoules à distance. Vous pouvez le fixer au mur ou l'utiliser comme une télécommande.

Enfin, les ampoules Philips Hue White Ambiance sont compatibles avec Alexa, Siri et Google Assistant. Elles pourront donc s'intégrer facilement à votre écosystème d'objets connectés que vous soyez adepte d'Alexa de Google Home ou encore d'Apple HomeKit.