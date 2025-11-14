La Galaxy Watch Ultra est à -50% : Samsung brade sa montre connectée phare pour le Black Friday !

Samsung casse le prix de la Galaxy Watch Ultra de 2025, sa montre connectée la plus avancée. Elle est deux fois moins chère qu'à son lancement il y a quelques mois, grâce au Black Friday. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

Samsung a renouvelé la Galaxy Watch Ultra en 2025, après le succès du modèle de première génération, lancé l'année dernière. Quelques mois après sa sortie, la montre connectée haut de gamme s'affiche à moitié prix dans le cadre du Black Friday. Samsung n'a donc pas attendu fin novembre pour lancer ses premières offres de fin d'année.

La nouvelle Galaxy Watch Ultra fait ainsi l'objet d'une réduction de 50% qui se décompose en plusieurs remises. D'abord, elle est affichée à 499 € au lieu de 700 €, ce qui correspond à une réduction de 201 € à la base. Et ensuite, Samsung propose une offre de remboursement de 100 € jusqu'au 16 novembre 2025. Vous avez encore ce week-end pour profiter de cette réduction supplémentaire sachant que le remboursement se fait après l'achat (voir les détails ici).

Enfin, un bonus de reprise de 50 € vient couronner le tout. Comme d'habitude avec ce type d'offre, si vous avez un ancien appareil à faire reprendre, Samsung vous le rachète, même s'il ne fonctionne plus. Les 50 € de bonus sont garantis, et viennent s'ajouter à la valeur estimée de l'appareil. L'ensemble est déduit immédiatement au panier.

Vous bénéficiez donc d'une remise minimum supplémentaire de 50 €, ce qui porte virtuellement le total des réductions à 350 € ou plus, selon le montant de la reprise. Cela représente la moitié du prix conseillé de la Galaxy Watch Ultra 2025.

Galaxy Watch Ultra : la meilleure montre connectée Samsung passe à moins de 350 €

La Galaxy Watch Ultra est destinée à ceux qui veulent ce qui se fait de mieux chez Samsung en matière de montre connectée. Elle est conçue dans des matériaux haut de gamme, à savoir un boîtier en Titane de qualité aérospatial et du verre en Saphir Cristal pour l'écran. C'est un modèle robuste et ultra-résistant qui convient à toutes les situations d'usage, y compris les sports extrêmes.

La Galaxy Watch Ultra dispose d'un écran Super AMOLED de 1,5 pouce dans un boîtier de 47 mm, avec une luminosité atteignant les 3 000 nits. La montre est propulsée par un processeur Exynos W1000 gravé en 3mm, qui offre une belle fluidité en plus d'être optimisé pour l'intelligence artificielle, et notamment pour les fonctions Galaxy AI.

La montre dispose de capteurs précis qui fournissent des données telles que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température de la peau, le niveau d'oxygène dans le sang. Enfin, la batterie de la Galaxy Watch Ultra lui permet de tenir jusqu'à 48 heures en usage classique et jusqu'à 100 heures en mode économie d'énergie.