Huawei brade les Watch Fit 4 et 4 Pro : leur prix chute pour les fêtes de fin d’année, c’est le bon moment pour acheter une montre connectée !  

Sorties cette année, les Huawei Watch Fit 4 et 4 Pro sont d’ores et déjà appréciées pour leur excellent rapport qualité-prix. Mais pour les fêtes de fin d’année, Huawei va encore plus loin en proposant les montres connectées à prix sacrifié. Elles passent respectivement à 119,99 € au lieu de 169,99 € et 199,99 € au lieu de 279,99 € !

Noël approche et vous cherchez une excellente montre connectée à glisser sous le sapin ? Le Black Friday est passé mais certaines marques jouent les prolongations en proposant de belles chutes de prix.

C’est le cas de Huawei qui propose ses Huawei Watch Fit 4 et 4 Pro à prix cassé. Du 3 décembre 2025 au 5 janvier 2026, le géant chinois propose 50 et 80 € de réduction immédiate sur ces 2 montres connectées. Et comme elles ont déjà un excellent rapport qualité-prix, avec cette promotion, vous n’avez plus besoin de chercher ailleurs pour trouver un modèle moins cher, c’est la montre connectée qu’il vous faut ! La Huawei Watch Fit 4 passe à 119,99 € au lieu de 169,99 € et la Huawei Watch Fit 4 Pro est affichée à 199,99 € au lieu de 279,99 €.

Quelles sont les caractéristiques des Huawei Watch Fit 4 et 4 Pro ?

Ne vous fiez pas à leur petit prix pour les juger, les Huawei Watch Fit 4 et 4 Pro ne manquent pas d’atouts ! La Huawei Watch Fit 4 Pro est une montre connectée ultra robuste. Coté design, elle dispose d’un boîtier en aluminium résistant, ainsi que de bordures en titane. Son bel écran AMOLED de 1,82 pouce est protégé par un verre saphir pour une solidité à toute épreuve.

Elle est idéale pour suivre vis activités à l’extérieur car son écran profite d’une luminosité maximale de 3000 nits, ce qui vous assure une clarté visuelle optimale même en plein soleil. Elle est aussi certifiée IP6X et peut être utilisée par de la plongée en apnée jusqu'à 40 mètres de profondeur mais aussi de la natation en piscine.

Cette montre connectée embarque par ailleurs de nombreux capteurs pour le suivi de santé tels que la fréquence cardiaque, ECG, le taux d’oxygène dans le sang, la température corporelle… Enfin, pour l’autonomie, la Huawei Watch Fit 4 Pro n’est pas en reste puisque vous pouvez en profiter pour une période allant jusqu'à 10 jours en une seule charge. Elle est compatible avec iOS et Android.

De son côté, la Huawei Watch Fit 4 est moins chère mais elle reste intéressante. Elle dispose aussi d’un boitier en aluminum et d’un écran de 1,82 pouce. Sa luminosité de 2000 nits est pleinement satisfaisante. Même si elle embarque moins de capteurs, on retrouve ici les plus importants, comme le capteur d’accéléromètre ou de fréquence cardiaque.

La Huawei Watch Fit 4 profite par ailleurs d’une belle autonomie de 10 jours. Enfin, elle convient pour les activités aquatiques peu profondes.

