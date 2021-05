L'AirTag, tracker d'objet d'Apple est disponible en France. Idéal pour les personnes ayant peur de perdre leurs objets, il s'affiche au prix de 35 euros. Ensemble, découvrons les meilleures offres pour acheter l'AirTag d'Apple au meilleur prix en 2021.

💰AirTag d'Apple : où l'acheter au prix le plus bas ?

L'ensemble des enseignes en ligne proposent le tracker d'Apple au même prix, à savoir 35 euros. Cela dit, si vous décidez de l'acheter sur la boutique officielle Apple, vous avez la possibilité de le faire graver avec une combinaison d'emojis, de texte et de numéros sans frais supplémentaires. Voici ci-dessous, les meilleures offres actuelles pour acheter l'Apple AirTag au meilleur prix en 2021.

🤔Quel est le prix de l'AirTag d'Apple ?

L'AirTag d'Apple est au prix de 35 euros. C'est le même prix que le tracker Bluetooth de son concurrent direct, le Galaxy SmartTag de Samsung lancé quelques mois plus tôt. Un tarif relativement abordable, si l'on tient compte des prix plutôt généralement salés des appareils de la firme de Cupertino. Il est également disponible sous forme d'un pack de quatre trackers pour 119 euros, soit un peu moins de 30 euros l'unité.

🔎Qu'est ce que l'AirTag d'Apple, à quoi ça sert ?

Le AirTag d'Apple est un petit objet de forme circulaire permettant de retrouver des objets perdus. Ce dernier a des dimensions de 31,9mm sur 31,9 mm pour 8 mm d'épaisseur et un poids de seulement 11 grammes. Conçue dans en acier inoxydable poli et certifié IP67, il est résistant à l'eau et à la poussière. Apple l'a doté d'une trappe amovible permettant de retirer et changer la pile facilement. Le tracker est également équipé d'un haut-parleur afin de produire des sons dans le but d'aider les utilisateurs à le localiser.

Concrètement, le AirTag est un tracker d'objet, une balise Bluetooth que l'on accroche à un objet que l'on a peur de perdre ou que l'on souhaite retrouver rapidement n'importe quand : un porte-clés, une valise, un sac à dos, une mallette, un portefeuille, ou même un smartphone, un ordinateur portable… Lorsque vous souhaitez remettre la main sur un objet équipé d'un AirTag, il suffit alors d'ouvrir une application, baptisée Find My, qui va le géolocaliser et diriger l'utilisateur vers celui-ci.