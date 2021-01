Galaxy SmartTag : Samsung présente son premier tracker Bluetooth

Samsung a présenté son tout premier tracker Bluetooth, intitulé le Galaxy SmartTag, en même temps que ses derniers flagships. L'appareil permet de retrouver n'importe quel objet simplement en le plaçant dessus, qu'il se trouve à côté ou à une grande distance. La technologie fonctionne avec la plateforme SmartThings, qui offre déjà la possibilité de retrouver la trace de ses objets connectés Samsung.

Samsung a profité de l'annonce de sa gamme de smartphone Galaxy S21 pour présenter un nouveau produit : le Galaxy SmartTag. On vous en parlait il y a quelques jours, le SmartTag est un petit tracker Bluetooth. Grâce à lui, il est possible de retrouver n'importe quel objet, connecté ou non, sur lequel est placé l'appareil.

Selon Samsung, le Galaxy SmartTag permet ainsi de localiser “vos clés, votre sac et même votre animal de compagnie”. Le tracker peut en effet s'intégrer dans un collier dédié à son utilisation. Pour cela, il suffit de le placer sur l'objet en question, ou bien à l'intérieur lorsque ce dernier s'y prête. Une touche dédiée permet également de faire sonner son smartphone, même s'il est sur vibreur ou en silencieux.

Les Galaxy SmartTag permettent de retrouver vos objets égarés où qu'ils se trouvent

Le premier tracker Bluetooth de Samsung fonctionne avec SmartThings Find, la plateforme de la firme coréenne qui permet de localiser tous les appareils Galaxy. L'application offre aussi la possibilité de contrôler à distance ses objets connectés et peut à ce titre servir d'assistant domestique. Samsung s'est toutefois principalement attardée sur sa fonction de localisation dans sa conférence.

L'application fonctionne avec une connexion Bluetooth ainsi que Ultra Wideband (UWB), une technologie de microlocalisation qui offre une précision hors norme. Samsung explique par ailleurs que sa plateforme fonctionne que l'appareil “se trouve dans une pièce ou dans une autre ville”, tout en montrant une carte affichant des objets se trouvant dans diverses régions du globe.

Le Galaxy SmartTag peut donc se montrer très utile lorsque l'on a complètement perdu la trace de son objet favori. Qu'on l'ait oublié dans un taxi ou dans une valise, il sera possible de retrouver sa localisation précise, partout dans le monde. Samsung n'a pas encore communiqué de prix pour son tracker Bluetooth, qui sera lancé sur le marche le 29 janvier 2021. Mais sachez que pour la précommande d'un Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra, un smartTag est offert.