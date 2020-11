Les AirPods Pro d’Apple chutent sous la barre des 200 € sur Amazon

Les AirPods Pro d'Apple passent pour la première fois sous la barre des 200 euros sur Amazon France. Alors qu'ils sont généralement proposés à 279 euros, les écouteurs intra-auriculaires de la firme de Cupertino s'affichent au prix très attractif de 198,78 euros. Un bon plan à ne pas laisser passer.

Si vous attendiez un bon plan pour acheter les Airpods Pro d'Apple au meilleur prix, vous avez bien fait de prendre votre mal en patience. Il est en effet possible de se les procurer sous la barre des 200 euros du coté d'Amazon à très exactement 198,78 euros. Avec la livraison Amazon en 1-3 jours ouvrés, vous pourrez les mettre sous le sapin si vous souhaitez les offrir pour Noël. Une offre à saisir au plus vite, valable dans la limite des stock disponibles.

Les AirPods Pro d'Apple sont livrés avec trois embouts en silicone souple de tailles variables. Ces derniers vous permettent de facilement trouver la bonne mesure qui s’adapte parfaitement à vos oreilles. En outre, on retrouve la technologie de réduction active du bruit qui offre un son des plus immersif qu'il soit. Très efficace, le mode Transparence vous permet également d'entendre tout ce qu’il se passe autour de vous et interagir avec le monde qui vous entoure.

Conçus pour résister à la transpiration et la poussière grâce à leur certification IPX4, les AirPods Pro le sont également en matière d'écoute puisqu'ils peuvent atteindre jusqu'à plus de 5 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. À l’instar des AirPods, les AirPods Pro se connectent comme par magie à votre iPhone ou Apple Watch. Et ils sont prêts à être utilisés dès leur sortie du boîtier.

Si vous voulez en savoir davantage à leur sujet, on vous invite à découvrir notre avis et test AirPods Pro. Enfin si vous n'êtes pas convaincu par ces écouteurs, nous avons un guide sur les meilleures alternatives aux Airpods d'Apple, peut-être y trouverez-vous ceux le plus adaptés à votre budget et vos besoins.