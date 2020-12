AirPods Pro et AirPods 2 : grosse baisse de prix pour le Black Friday

Le Black Friday, ça concerne aussi les produits Apple. Les AirPods Pro et AirPods 2 bénéficient d’une belle réduction en ce moment, juste à temps pour Noël. Si vous souhaitez les acheter, c’est maintenant.

Le Black Friday bat désormais son plein et l’on voit des bons plans intéressants fuser de partout. Les AirPods font partie des immanquables de ce grand rendez-vous des bons plans. Les écouteurs sans fil d’Apple comptent parmi les plus populaires du marché et les AirPods Pro le sont encore plus. Les premiers écouteurs avec réduction de bruit active de la firme offrent une écoute immersive en tout lieu.

Cela fait un peu plus d’un an qu’ils sont disponibles et la belle aventure se poursuit. Les AirPods de deuxième génération sont une alternative moins chère, mais tout aussi qualitative. Contrairement aux écouteurs Pro d’Apple, ils ne disposent pas d’une fonction d’annulation de bruit. Vous bénéficiez néanmoins d’une excellente qualité sonore et d’une expérience fluide et ergonomique.

AirPods Pro à 209 € au lieu de 279 € sur Amazon

Toujours proposés à 280 € hors promo, les AirPods Pro voient leur prix passer sous la barre des 210 € à l’occasion du Black Friday. Cela représente 25% de réduction ou 70 € d’économie qui se ne refusent franchement pas. De surcroit pour un produit Apple. Faut-il encore le rappeler, les AirPods Pro sont les écouteurs sans fil les plus aboutis du catalogue de la marque.

En plus de la réduction de bruit active qui fait sa particularité, son design se distingue des autres écouteurs de la gamme. Il s’agit d’un modèle intra-auriculaire équipé d’embouts en silicone confortables. Ils sont livrés avec le boîtier de chargement sans fil qui offre jusqu’à 24h d’autonomie.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

AirPods 2 à 139 € au lieu de 179 € sur Amazon

La deuxième génération de AirPods est l’option la plus accessible pour ceux qui souhaitent s’offrir des écouteurs True Wireless signés Apple en cette fin d’année. Habituellement facturé 179 €, son prix est de 139 € en ce moment à l’occasion du Black Friday. Vous réalisez une économie de 22 % (40 €). Ces écouteurs affichent le design classique de la gamme, sont comptables avec Siri et offrent une autonomie de plus de 24 heures avec le boîtier de charge.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

De nombreuses autres offres sont disponibles en ce moment chez le même marchand. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs bons plans Black Friday sur Amazon. Vous y trouverez forcément votre bonheur en ce mois de décembre et des fêtes de fin d’année.