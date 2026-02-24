AirPods 4 : les excellents écouteurs d’Apple sont à prix cassé sur Amazon

Que ce soit la version avec réduction active du bruit, ou celle sans, les AirPods 4 sont en promotion sur Amazon. Vous avez jusqu’à 25% de réduction sur les écouteurs sans fil d’Apple. Alors c’est le moment de vous faire plaisir !

Profiter des AirPods 4 sans ANC à 109 euros au lieu de 149 euros

Profiter des AirPods 4 avec ANC à 149 euros au lieu de 199 euros

En sortant sa quatrième génération d’AirPods, Apple a frappé un grand coup. C’est l’un des produits les plus vendus du catalogue d’Apple. Alors chaque nouvelle version est attendue avec impatience. Et les AirPods 4 n’ont pas déçu avec l’arrivée notamment de la réduction active du bruit en option.

Ainsi, les AirPods 4 avec réduction de bruit active sont normalement en vente pour 199 euros. Mais ils sont actuellement en promotion pour seulement 149 euros sur Amazon, soit une baisse de prix de 50 euros. Et si vous n’êtes pas intéressé par la réduction active du bruit et/ou que vous avez un plus petit budget, vous serez heureux d’apprendre que les AirPods 4 sans RBA sont actuellement à seulement 109 euros au lieu de 149 euros. Avec cette double réduction, vous pouvez choisir le modèle qui vous correspond le mieux et toujours faire une excellente affaire.

AirPods 4 : les versions avec et sans ANC sont en promotion

Dans le monde des écouteurs sans fil, les AirPods font figure de précurseurs tout en restant aujourd’hui à la tête de l’innovation. En effet, les AirPods premier du nom ont largement contribué à démocratiser les écouteurs True Wireless auprès du grand public à leur sortie en 2016. 10 ans plus tard, les AirPods 4 sont toujours aussi populaires.

Cette quatrième génération se distingue des précédentes puisqu’elle inclut non pas une version d’AirPods mais bien deux. En effet, vous avez le choix entre un modèle classique ou un modèle plus avancé avec la réduction active du bruit.

Pour le reste, on retrouve les principaux avantages des AirPods 3, avec des améliorations notables. Ainsi, même s’il semble relativement similaire, le design a été revu pour optimiser le maintien et le confort dans l’oreille.

Ils embarquent la puissante puce H2 qui permet d’avoir un son de qualité, des appels sonores clairs et une réduction de bruit active efficace. Si vous souhaitez une expérience sonore immersive, vous pouvez actionner l’audio spatial à 360° avec suivi dynamique des mouvements de la tête.

Par ailleurs, ce sont des écouteurs résistants puisqu’ils sont certifiés IP54. Ainsi, ils résistent aux éclaboussures d’eau, à la transpiration et à la poussière. Il sont équipés d’un boîtier de charge avec un port USB-C qui vous permet d’obtenir une autonomie totale d’utilisation jusqu’à 30 heures.

Profiter des AirPods 4 sans ANC à 109 euros au lieu de 149 euros