Bose SoundLink Flex II : l’enceinte portable avec son HiFi est à moins de 100 €, vite !

Bose est reconnue pour la qualité de ses appareils audio haut de gamme. Mais la marque américaine propose aussi des produits grand public à des prix beaucoup plus accessibles et qui restent d’excellente facture. C’est le cas de l’enceinte portable SoundLink Flex II qui est actuellement en promotion à moins de 100 euros.

Bose SoundLink Flex II

Les vacances d’été sont le meilleur moment de l’année pour se détendre et pour faire la fête. Et pour se mettre dans la bonne ambiance, il n’y a rien de mieux que la musique. Alors pour pouvoir écouter vos sons dans les meilleures conditions, il est indispensable de s’équiper d’une bonne enceinte portable. Et ça tombe bien, Amazon propose actuellement une super vente flash sur l’excellente Bose SoundLink Flex II.

Normalement, ce modèle est disponible pour environ 160 euros. Mais Amazon vous permet de l’avoir pour bien moins cher grâce à une baisse de prix de 60 euros. Cela représente une promotion de 38% sur le prix de vente conseillé. Vous pourrez donc vous offrir la Bose SoundLink Flex II pour seulement 99,95 euros et ainsi profiter d’un son puissant et de qualité, où que vous soyez.

Bose SoundLink Flex II : mini format, mini prix, maxi son HiFi

Avec moins de 600 grammes sur la balance, la SoundLink Flex II est très simple à transporter partout avec vous. Son format ultra-compact vous permet de la glisser dans n’importe quel sac où bien même de l’accrocher à l’extérieur grâce à son astucieuse boucle en nylon. Grâce à sa coque en silicone et sa certification IP67, c’est une enceinte parfaitement adaptée pour une utilisation en extérieur. Elle résiste aux chutes mais aussi à la poussière et à l’eau. Vous pouvez donc l’emporter au bord d’une piscine ou à la plage sans aucun problème.

En plus, elle dispose d’une autonomie très confortable avec 12 heures d’utilisation possible sur une seule charge. Vous pouvez donc l’emporter avec vous toute une journée sans avoir besoin de trouver une prise.

D’un point de vue qualité audio, on est bluffé d’obtenir un son puissant et équilibré avec une enceinte aussi petite. Le rendu global est riche avec des basses qui permettent d’avoir un son impactant mais aussi des aigus et des médiums précis pour un son haute fidélité. La SoundLink Flex II offre aussi la possibilité de régler le son selon ses préférences en utilisant l’égaliseur accessible depuis l’application Bose. Enfin, vous pouvez associer deux enceintes SoundLink Flex II et ainsi profiter d’un son stéréo. C’est parfait pour installer dans deux coins d’une pièce et ainsi obtenir une sonorisation puissante et enveloppante.


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