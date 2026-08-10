Microsoft augmente le coût des licences Windows 11, le prix des PC va encore grimper

RAM, stockage, carte graphique… l’évolution du coût des composants a fait augmenter le tarif des PC ces derniers mois. Et la hausse du prix des licences Windows 11 facturées par Microsoft ne va rien arranger.

Windows 11

Les licences pour Windows 11 vendues par Microsoft aux fabricants de PC pour qu’ils puissent livrer des ordinateurs avec l’OS préinstallé deviennent plus chères. Depuis juillet, on constate une hausse moyenne comprise entre 7 à 10 %. Il n’est pas anormal que l’éditeur revoit le coût de ses licences. Mais généralement, les augmentations sont bien plus faibles, de l’ordre de quelques points de pourcentage par an. Cette décision va mettre les constructeurs un peu plus dans l’embarras, alors qu’ils doivent déjà composer avec l’explosion des coûts de la mémoire (RAM comme stockage) et dans une moindre mesure des GPU.

On peut donc s’attendre à une nouvelle hausse de prix des PC venant avec Windows 11 embarqué. Entre la pénurie de mémoire qui ne s’arrange pas et le coût de l’OS qui monte plus rapidement que prévu, le tarif des ordinateurs pourrait encore grimper de 5 % au troisième trimestre.

Même le prix des licences Windows 11 augmente plus que prévu

United Daily News précise que contrairement aux licences proposées directement aux consommateurs, Microsoft modifie le prix de celles vendues aux fabricants de PC en fonction du processeur dont est équipé l’ordinateur. Plus le CPU est puissant, plus la licence Windows coûte cher.

Depuis quelques années, on se rend compte que de nombreux modèles de PC portables ou de PC de bureau déjà montés sont commercialisés sans système d’exploitation. Cette économie de coûts permet au fabricant de réduire le prix de son produit auprès des distributeurs, qui le vendent donc moins cher qu’un appareil directement sous Windows 11. L’utilisateur peut alors y installer Linux gratuitement, ou Windows via une version piratée ou achetée à très bas prix sur le marché gris. La manipulation pour installer un OS est moins compliquée qu’il n’y paraît pour le grand public.

Les ventes de PC devraient diminuer dans les prochains mois, plombées par les hausses de prix. Microsoft tente d’optimiser Windows 11 pour que l’OS consomme moins de RAM et qu’on puisse réduire la quantité de mémoire vive sur les PC sans affecter les performances, mais en vain pour l’instant.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette règle d’urbanisme vieille de 45 ans a permis à Amazon de bâtir ce data center dans le plus grand silence

Amazon bâtit actuellement un data center géant à Gilroy, petite ville agricole de Californie, aux États-Unis. Aucun vote municipal ni réunion publique n’a précédé le feu vert donné au chantier….

Perséides : c’est LA pluie d’étoiles filantes à ne pas manquer cet été, voici quand et comment l’admirer

Chaque été, la voûte céleste est le théâtre d’une impressionnante pluie de météores : les Perséides. Et cette année 2026, les conditions seront particulièrement favorables pour l’admirer. Date, horaire, nombre…

Il fixe un système de refroidissement liquide sur sa Steam Machine, mais pourquoi ?

Un internaute adepte des modifications d’appareil montre comment il est parvenu à fixer un système de refroidissement liquide à une Steam Machine. La question est désormais de savoir à quoi…

Cette start-up vend un ordinateur quantique qui se branche sur une prise de courant

Les ordinateurs quantiques vivent enfermés dans des laboratoires, refroidis à quelques fractions de degré du zéro absolu. Une startup allemande vend désormais une machine capable de se glisser dans une…

Regardez cette fusée chinoise exploser 85 secondes après son décollage

Le dernier lancement d’une fusée chinoise Longue Marche 7A s’est soldé par un échec avec l’explosion de l’engin un peu après le décollage. L’enquête pour déterminer la cause de l’accident…

L’iPhone 18 Pro Max devrait battre des records d’autonomie, ça se confirme

Allant dans le sens d’une fuite précédente, des photos de ce qui semble être la batterie d’un iPhone 18 Pro Max ont été publiées sur le Web. Le gain en…

Google tease encore son Pixel 11 Pro, le smartphone sera la star de cette nouvelle gamme

Après avoir publié plusieurs vidéos teasant l’arrivée du Pixel 11 Pro, du Pixel 11 Pro Fold puis de la Pixel Watch 5, Google revient à la charge avec un nouveau…

Cette minuscule galaxie serait en train d’étouffer notre plus grande voisine

Le télescope Hubble a recensé 200 millions d’étoiles dans la galaxie d’Andromède, la grande voisine de la Voie lactée. Elle en fabrique aujourd’hui cinq fois moins qu’il y a un…

Le démarchage téléphonique est officiellement interdit en France, mais cette loi sera-t-elle vraiment efficace ?

Aujourd’hui entre officiellement en vigueur la loi contre le démarchage téléphonique non sollicité. A priori, les entreprises n’auront plus le droit de vous appeler pour tenter de vous vendre quelque…

Tesla : il active l’autopilote et quitte la route des yeux 2 secondes, la voiture se crashe

L’autopilote de Tesla n’est pas encore totalement au point. Un conducteur l’a appris à ses dépends après un accident qu’il aurait pu éviter, de son propre aveu. Il faisait trop…