Microsoft augmente le coût des licences Windows 11, le prix des PC va encore grimper

RAM, stockage, carte graphique… l’évolution du coût des composants a fait augmenter le tarif des PC ces derniers mois. Et la hausse du prix des licences Windows 11 facturées par Microsoft ne va rien arranger.

Les licences pour Windows 11 vendues par Microsoft aux fabricants de PC pour qu’ils puissent livrer des ordinateurs avec l’OS préinstallé deviennent plus chères. Depuis juillet, on constate une hausse moyenne comprise entre 7 à 10 %. Il n’est pas anormal que l’éditeur revoit le coût de ses licences. Mais généralement, les augmentations sont bien plus faibles, de l’ordre de quelques points de pourcentage par an. Cette décision va mettre les constructeurs un peu plus dans l’embarras, alors qu’ils doivent déjà composer avec l’explosion des coûts de la mémoire (RAM comme stockage) et dans une moindre mesure des GPU.

On peut donc s’attendre à une nouvelle hausse de prix des PC venant avec Windows 11 embarqué. Entre la pénurie de mémoire qui ne s’arrange pas et le coût de l’OS qui monte plus rapidement que prévu, le tarif des ordinateurs pourrait encore grimper de 5 % au troisième trimestre.

Même le prix des licences Windows 11 augmente plus que prévu

United Daily News précise que contrairement aux licences proposées directement aux consommateurs, Microsoft modifie le prix de celles vendues aux fabricants de PC en fonction du processeur dont est équipé l’ordinateur. Plus le CPU est puissant, plus la licence Windows coûte cher.

Depuis quelques années, on se rend compte que de nombreux modèles de PC portables ou de PC de bureau déjà montés sont commercialisés sans système d’exploitation. Cette économie de coûts permet au fabricant de réduire le prix de son produit auprès des distributeurs, qui le vendent donc moins cher qu’un appareil directement sous Windows 11. L’utilisateur peut alors y installer Linux gratuitement, ou Windows via une version piratée ou achetée à très bas prix sur le marché gris. La manipulation pour installer un OS est moins compliquée qu’il n’y paraît pour le grand public.

Les ventes de PC devraient diminuer dans les prochains mois, plombées par les hausses de prix. Microsoft tente d’optimiser Windows 11 pour que l’OS consomme moins de RAM et qu’on puisse réduire la quantité de mémoire vive sur les PC sans affecter les performances, mais en vain pour l’instant.