Vous pouvez jouer à vos jeux PS Plus sur Steam Deck et Steam Machine en streaming, sans PS5

L’application Asobi Remote Play permet de streamer ses jeux PS Plus sur Steam Deck, Steam Machine et PC Linux. La diffusion est gérée par les serveurs PlayStation, il n’y a donc pas besoin de PS5.

Asobi Remote Play
Crédit : Inside Internet

Contrairement à Xbox, il n’est pas toujours aisé de réussir à accéder aux jeux PlayStation en dehors de l’écosystème matériel prévu par Sony. Et ça ne va pas aller en s’arrangeant maintenant que les jeux solo PlayStation first-party ne sont plus portés sur PC. Mais une nouvelle application pourrait bien nous offrir des alternatives.

Le développeur Inside Internet vient de lancer en phase de test son application Asobi Remote Play. Celle-ci permet de gérer la diffusion de jeux tournant sur sa propre PS5 ou PS4 sur d’autres appareils, mais Sony offre déjà une fonction similaire. Ce qui nous intéresse plus particulièrement est une autre option : la possibilité de streamer les jeux du catalogue PlayStation Plus sans console, directement depuis les serveurs de Sony, sur Steam Deck, Steam Machine et PC Linux.

Plus besoin de PS5 pour jouer à ses jeux PlayStation Plus Premium

Les seuls prérequis sont un compte PlayStation Network et un abonnement PlayStation Plus Premium actif. Il n’est donc pas possible de streamer les jeux qu’on a achetés et qui ne sont pas disponibles via ce service. Mais cela octroie tout de même une alternative aux joueurs qui n’ont pas de PS5, ou qui n’y ont pas accès temporairement.

Pour les besoins du test, toutes les fonctionnalités premium sont débloquées. Pour la sortie officielle du programme, il faudra payer pour en bénéficier. Il ne s’agit pas d’un abonnement mais d’un achat unique, dont le prix n’a pas encore été communiqué. La version gratuite est limitée à une qualité 1 080p à 30 images par seconde. Voici tous les avantages de la version payante :

• Compatibilité totale avec les manettes
• Prise en charge vidéo HDR
• Streaming 1080p / 60 ips
• Mise à l’échelle jusqu’à 4K sur les écrans compatibles
• Sortie jusqu’à 120 ips sur les moniteurs compatibles
• Modes à faible latence
• Contrôle manuel du débit binaire
• Mode FEC expérimental pour les réseaux Wi-Fi instables
• Paramètres de délai et de comportement audio
• Retour haptique de la manette
• Zoom et panoramique pour une expérience plein écran
• Indicateur d’état lumineux à l’écran
• Prise en charge des entrées gyroscopiques intégrées
• Retour haptique intégré

Inside Internet explique déjà travailler à une compatibilité Windows pour Asobi Remote Play. Nous vous rapportions il y a quelques mois l’existence d’un autre service de ce genre, PSStream, promettant déjà de jouer à ses jeux PlayStation sur Windows, Linux et Steam Deck en streaming.


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