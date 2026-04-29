Les AirPods 4 sont de retour à petit prix, mais il va falloir faire vite !

Pour le premier jour des French Days, Cdiscount brade de nombreux produits avec deux codes à durée limitée. Vous pouvez ainsi vous offrir les AirPods 4 avec et sans ANC à partir de 122 € seulement !

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Le top départ des French Days est lancé. Du 29 avril au 5 mai, vous pouvez vous équiper à prix réduit grâce aux différentes promotions. Mais ce premier jour, Cdiscount va encore plus loin grâce aux codes COCORICO15 qui vous donne 15 € de réduction supplémentaire dès 129 € d’achat et COCORICO25 qui vous permet d’avoir 25 € de réduction en plus dès 249 € d’achat.

Vous cherchez de nouveaux écouteurs et les AirPods 4 avec ou sans réduction de bruit active vous font de l’oeil ? Normalement en vente à 149 € (sans ANC) et 199 € (avec ANC), ils sont affichés à prix cassé sur Cdiscount. Vous pouvez ainsi les avoir à seulement 137 € et 159 €. Et avec le code COCORICO15, vous pouvez vous équiper pour 122 € et 134 €.

Quelles sont les caractéristiques des AirPods 4 ?

Digne successeurs des AirPods 3, les AirPods 4 sont des écouteurs sans fil qui cumulent les bons points. Au niveau du design, les nouveaux modèles ont été repensés pour un confort optimal et une meilleure tenue. Vous pouvez ainsi les porter toute la journée sans aucune gêne.

Derrière ce design épuré se cache la puissante puce H2. L’expérience audio est à la hauteur des attentes. Grâce à une nouvelle architecture acoustique, le rendu sonore est clair, riche et précis. Apple a également intégré l’audio spatial avec le suivi dynamique des mouvements de la tête pour une immersion totale.

Les AirPods 4 sont par ailleurs certifiés IP54. Vous pouvez donc les utiliser en extérieur sous la pluie ou pour faire du sport. Enfin, les AirPods 4 vous offrent une excellente autonomie qui peut atteindre les 5 heures d’écoute par charge et 30 heures avec le boîtier.