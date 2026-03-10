Grosse promo sur les AirPods 4 : les écouteurs d’Apple sont à un bon prix

Amazon propose les AirPods 4 à un super prix. Au lieu de 149 €, la version standard est actuellement à 109 €, soit le meilleur prix sur les écouteurs Apple. Celle avec réduction de bruit active est aussi en promo à tarif très intéressant.

Si vous avez les AirPods 4 dans le viseur, c’est le moment de passer à l’action. La dernière génération des écouteurs sans fil d’Apple est à prix réduit sur Amazon. La version standard s’affiche ainsi à 109 € au lieu de 149 €. Les AirPods 4 avec réduction de bruit active quant à eux passent à 169 € au lieu de 199 €.

AirPods 4 : le meilleur prix du moment

Malgré les améliorations qu’ils apportent, les AirPods 4 ont été lancés à un prix inférieur à celui des AirPods 3. Pourtant, on les trouve encore régulièrement en promotion, comme c’est le cas en ce moment.

Pour rappel, les derniers écouteurs d’Apple sont plus compacts que leurs aînés, avec un meilleur confort et un maintien dans l'oreille nettement amélioré. Sur le plan technique, les AirPods 4 embarquent la puce H2 que l’on retrouvait jusque-là sur les versions Pro. C’est d’ailleurs cette même puce qui est au cœur des récents AirPods Pro 3.

Les AirPods 4 offrent un rendu sonore convaincant, d’après notre test : le son est clair et équilibré sur l'ensemble des fréquences. Pour la première fois, Apple propose une version avec réduction de bruit active. Vous avez donc le choix entre des AirPods 4 standards et une seconde version avec ANC. Toutes les deux proposent l'audio spatial, avec le suivi dynamique de la tête pour une immersion sonore à 360°.

Enfin, le boîtier des nouveaux écouteurs d’Apple est plus compact et dispose d’un port USB-C, désormais universel. Pour ce qui est de l’autonomie, comptez 5 heures d'écoute sur une charge et jusqu'à 30 heures au total avec le boîtier.