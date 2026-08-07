Vos stickers WhatsApp pourraient bientôt sortir tout droit de ChatGPT en trois clics

Beaucoup de discussions WhatsApp carburent aux stickers, souvent piochés dans des packs tout faits. OpenAI préparerait un outil pour fabriquer les siens sans quitter son application. La messagerie de Meta serait la première servie, et ce détail a son importance.

Les stickers occupent une place centrale dans les messageries modernes. Ces images remplacent souvent une phrase entière et donnent le ton d’une discussion. Les plus populaires circulent d’une conversation à l’autre pendant des mois. Les sondages de groupe de WhatsApp acceptent désormais une date de fin et un vote anonyme. La messagerie de Meta enrichit régulièrement sa boîte à outils. Chaque service propose ses catalogues maison, renouvelés au fil des saisons et des tendances. Fabriquer sa propre vignette reste pourtant une corvée en quatre ou cinq étapes.

Une fonction en préparation chez OpenAI viendrait raccourcir sérieusement ce parcours. L’assistant américain revendique des centaines de millions d’utilisateurs actifs chaque semaine. Le chatbot génère déjà des images à la demande, mais l’utilisateur doit ensuite les télécharger, les recadrer puis les importer à la main. Bruxelles a forcé Meta à rouvrir gratuitement WhatsApp à ChatGPT. Les deux services se retrouvent donc à nouveau en contact, sur un terrain nettement plus discret que celui des assistants conversationnels.

ChatGPT déposerait vos stickers dans WhatsApp sans passer par la galerie photo

L’application ChatGPT contiendrait un module baptisé ChatGPT Stickers. Selon l’analyse du code menée par Android Authority, la version 1.2026.216 renferme plusieurs mentions inédites. Un bouton proposerait d’ajouter les créations aux messageries installées sur le smartphone, avec WhatsApp comme seule destination pour l’instant. Les images générées rejoindraient alors les conversations sous la forme d’un pack personnalisé. Le code embarque également l’instruction système qu’utilisent les développeurs tiers pour transférer ce type de vignettes vers le service de Meta.

Le système réclamerait au minimum trois créations avant tout transfert. Cette limite ne vient pas d’OpenAI, car la documentation de WhatsApp impose entre trois et trente images par pack. Le libellé repéré parle de messageries au pluriel, donc d’autres services pourraient suivre. La firme de Sam Altman n’a communiqué aucune date pour ChatGPT Stickers. Les utilisateurs continuent en attendant de passer par le téléchargement puis le recadrage à la main. Une fonction repérée dans le code d’une application ne débouche pas toujours sur un déploiement public.