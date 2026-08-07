Bon plan Realme GT 8 Pro : Snapdragon 8 Elite Gen 5, capteur 200 MP, batterie 7 000 mAh pour moins de 640 €, vite !

Lancé à 1199 euros, le Realme GT 8 Pro 512 Go est un smartphone ultra-puissant avec un module photo complet et une batterie XXL. Jusqu’à ce soir sur AliExpress, vous pouvez bénéficier d’une réduction colossale de plus de 540 euros. C’est l’occasion de vous offrir un smartphone premium sans vous ruiner !

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Le GT 8 Pro est le modèle le plus haut de gamme de Realme. Son but est de concurrencer frontalement les flagships des marques les plus connues avec des caractéristiques premium pour un prix plus attractif. Avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, un volet photo en partenariat avec Ricoh GR et une autonomie de plus de 2 jours, il fait saliver.

Lancé à 1199 euros, Le smartphone est affiché à 701,49 € dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sur AliExpress. Et en utilisant le code promo PHDFRS63, vous avez 63 euros de réduction supplémentaire. Il chute ainsi à seulement 638,49 €. C’est un excellent prix quand on voit les caractéristiques de ce smartphone.

Mais attention, c’est le dernier jour pour profiter des codes promo sur AliExpress ! Pour rappel, voici les codes à renseigner dans votre panier pour casser les prix :

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Des caractéristiques ultra haut de gamme pour moins de 640 euros

La première caractéristique qui marque avec le Realme GT 8 Pro, c’est évidemment son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. C’est tout simplement la puce la plus puissante de Qualcomm. Gravée en 3 nm, elle offre des performances extrêmes tout en proposant une efficacité énergétique exceptionnelle. Couplée à 16 Go de RAM, c’est la configuration mobile idéale pour faire du gaming ou du multitâche intensif. En plus, ce modèle est équipé d’un système de refroidissement chambre à vapeur pour des garder des performances stables.

Côté écran, on trouve une superbe dalle 2K 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz et une luminosité max de 7000 nits. C’est idéal pour apprécier vos contenus dans les meilleures conditions, même en plein soleil !

Le Realme GT 8 Pro a aussi l’ambition d’être l’un des meilleurs photophones de sa génération. Pour cela, Realme s’est associé à une marque de référence de la photographie : RICOH GR. Ensemble, ils ont conçus un module triple capteur : grand-angle 50 MP, ultra grand-angle 50 MP et téléobjectif 12x 200 MP.

Enfin, avec une batterie haute capacité de 7000 mAh, le Realme GT 8 Pro offre une autonomie de 2 journées complètes. Et avec la charge ultra-rapide 120 W (50 W en sans fil), vous retrouvez 50 % de batterie en quelques minutes seulement.