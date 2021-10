AirPods 3 : Apple dévoile ses nouveaux écouteurs à réduction de bruit passive à 199 euros

Ils devaient être dévoilés en avril dernier, Apple a finalement préféré attendre sa keynote d'octobre pour les officialiser : les AirPods 3 sont de sortie. Prix, date de sortie, nouveautés, voici tout ce qu'il y a à savoir sur les nouveaux écouteurs.

Il en était question depuis quelques mois déjà mais ils se sont fait attendre. C'est désormais officiel : Apple vient tout juste de dévoiler ses nouveaux écouteurs true wireless, les AirPods 3. Côté design, Apple a revu et corrigé sa copie : les AirPods 3 ressemble beaucoup aux AirPods Pro avec leurs petites bandes noires sur le côté.

Mais surtout grâce à ce nouveau design, Apple assure également avoir travaillé la propagation sonore dans le conduit auditif. “En combinant la puissance de la puce H1 à un système acoustique conçu par Apple, les nouveaux AirPod utilisent l'audio informatique pour offrir un son révolutionnaire avec Adaptive EQ”, explique le géant de Cupertino.

Avec ses AirPods 3, Apple améliore le design et la qualité audio de ses écouteurs

Il y a plus deux ans, Apple dévoilait les AirPods 2 et les commercialisait au prix de 229 €. Entre la première et la deuxième génération, on notait déjà quelques différences. Une heure d'écoute audio en plus, une nouvelle puce H1, une réduction de 30% du temps de latence et l'activation vocale de Siri. Les deux petits accessoires profitaient d'un nouveau boîtier de recharge compatible avec la charge sans fil QI (lequel était vendu séparément au prix de 89 €).

Cette fois, Apple s'est davantage intéressé à la qualité audio, mais n'en a pas pour autant délaissé les autres fonctionnalités de ses écouteurs. Ainsi, grâce à leur nouveau design, les AirPods 3 profitent d'une réduction de bruit passive et d'un son spatialisé. Rappelons que la réduction de bruit active est réservée quant à elle aux AirPods Pro. Les AirPods 3 n'ont donc pas de réduction active ni d'embout en silicone, mais Apple assure que leur orientation leur permet de disposer d'une meilleure propagation du son que sur les précédentes itérations.

Les écouteurs bénéficient également de la technologie “Adaptative EQ”, qui permet d'ajuster les fréquences basses et mediums au fil de l'écoute. Une technologie que l'on retrouve également les AirPods Pro et les AirPods Max, mais également chez la concurrence. Les Galaxy Buds 2 Samsung en bénéficie également.

Côté autonomie, il y a là aussi du changement. On profite désormais d'une durée d'écoute de 6 heures maximum. En outre, et c'est plutôt une excellente nouvelle, le boîtier de recharge offre jusqu'à 30 heures d'autonomie. Ce dernier est par ailleurs compatible avec le chargeur MagSafe, que les utilisateurs d'iPhone 12 et iPhone 13 connaissent bien.

Les AirPods 3 s'affichent au prix de 199 € en France. Les écouteurs peuvent être précommandés dès aujourd'hui et seront disponibles dès la semaine prochaine, le 26 octobre 2021 plus précisément. Enfin, dernière précision : les AirPods 2 restent au catalogue d'Apple. Rappelons qu'ils s'affichent quant à eux à 149 €.