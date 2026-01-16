Airbnb confirme par erreur l’existence de la voiture autonome d’Apple

Apple n’a jamais reconnu l’existence d’une voiture autonome en préparation. Pourtant, une annonce inattendue d’Airbnb confirme discrètement le projet. Le nom d’un ancien cadre révèle que la marque à la pomme s’est toujours efforcée de cacher.

Depuis près de dix ans, des rumeurs évoquent le développement secret d’une voiture autonome chez Apple. Le projet, souvent surnommé Apple Car ou Titan, aurait connu plusieurs changements de direction. L’entreprise aurait hésité entre une simple voiture électrique et un véhicule totalement autonome, sans volant ni pédales. En 2024, plusieurs sources affirmaient que la marque à la pomme avait fini par abandonner le projet, faute de résultats concrets. Aucun produit n’avait été annoncé, et l’entreprise n’avait jamais confirmé officiellement son existence.

Mais un événement inattendu vient relancer l’intérêt pour ce projet mystérieux. Airbnb a récemment annoncé l’arrivée d’un nouveau directeur de la technologie, Ahmad Al-Dahle. Dans un message adressé à ses employés, l’entreprise a détaillé le parcours de ce cadre, qui a travaillé pendant plus de quinze ans chez Apple. Le document mentionne explicitement qu’il a créé et dirigé, dès 2014, le groupe en charge des technologies autonomes pour la firme de Cupertino. Ce dernier était responsable du développement des systèmes d’intelligence artificielle pour la voiture autonome de l’entreprise.

Un ex-cadre d’Apple confirme sans le vouloir que la voiture autonome a bien existé

Dans cette annonce, Airbnb officialise la nomination d’Ahmad Al-Dahle au poste de directeur de la technologie. Pour présenter son parcours, l’entreprise revient sur ses années passées chez Apple. Elle révèle notamment qu’il a dirigé un projet jusqu’ici jamais reconnu par la marque. La firme a écrit : « En 2014, Ahmad a créé et dirigé le groupe de technologies autonomes d’Apple, responsable du développement des systèmes d’intelligence artificielle pour le projet de voiture autonome de l’entreprise. » C’est l’une des confirmations les plus claires jamais rendues publiques sur ce projet. Jusque-là, les seules informations provenaient de fuites ou d’analystes spécialisés. Cette mention dans une communication d’entreprise, même indirecte, constitue donc une preuve solide que le projet était réel et avancé.

Ces nouvelles données permettent aussi de mieux comprendre pourquoi le projet aurait échoué. Apple visait une autonomie complète, sans compromis. Mais la complexité technique, les coûts de production et les contraintes réglementaires auraient fini par bloquer l’initiative. Malgré plus de dix milliards de dollars investis, le projet n’a jamais dépassé le stade du prototype. Cette confirmation tardive éclaire d’un jour nouveau un projet aussi ambitieux que discret.