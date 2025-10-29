Cette marque américaine veut battre Tesla en concevant une voiture autonome avec Nvidia

Le rêve de la voiture totalement autonome refait surface, cette fois porté par un constructeur encore peu connu en Europe. Lucid, allié à Nvidia, affirme vouloir franchir une étape décisive dans la conduite sans intervention humaine. Une ambition qui pourrait bouleverser le marché de l’électrique.

Depuis plusieurs années, les voitures électriques avancent main dans la main avec l’intelligence artificielle. Chaque constructeur tente de concevoir le système de conduite le plus sûr et le plus autonome possible. Mais malgré les progrès, la promesse d’un véhicule capable de rouler seul reste encore difficile à tenir.

Lucid est une entreprise américaine spécialisée dans les voitures électriques, fondée par d’anciens ingénieurs de Tesla. Elle s’est fait connaître aux États-Unis grâce à sa berline Lucid Air, célèbre pour son autonomie exceptionnelle et son design haut de gamme. La marque a récemment annoncé une collaboration avec Nvidia afin de développer un véhicule autonome destiné au grand public.

Lucid s’associe à Nvidia pour créer une voiture autonome de niveau 4 grâce à l’IA

L’objectif de cette alliance est clair : concevoir une voiture capable de se déplacer sans intervention humaine, dans certaines zones sécurisées. Ce niveau d’autonomie, dit « niveau 4 », permet une conduite sans les mains, les yeux ni l’attention du conducteur, tant que le véhicule reste dans un périmètre défini. Lucid utilisera pour cela la plateforme Nvidia Drive AGX Thor, un supercalculateur embarqué déjà conçu pour gérer des flux massifs de données en temps réel. Ces composants seront intégrés dans la prochaine génération de SUV et de crossovers prévus pour 2027, affichés à moins de 45 000 euros.

L’entreprise espère ainsi concurrencer Tesla, dont le système de conduite Full Self-Driving (FSD) fait parler de lui autant pour ses prouesses que pour ses accidents. Elon Musk a d’ailleurs lancé cette année ses premiers Robotaxis, des véhicules pas si autonomes. Mais Lucid mise sur une approche plus progressive, combinant sécurité et réalisme. En parallèle, Nvidia aidera également la marque à concevoir virtuellement ses futures usines grâce à l’intelligence artificielle, afin d’optimiser la production et de réduire les délais. Si le projet aboutit, le constructeur pourrait bien devenir le premier à proposer une voiture véritablement autonome accessible au grand public.