Apple Car : on sait peut-être pourquoi le projet de voiture électrique a été annulé

Apple aurait abandonné l’idée de créer sa propre voiture électrique, et un nouveau rapport du journaliste Mark Gurman vient peut-être de révéler ce qui a motivé cette décision surprenante en interne.

Si Apple est connu pour ses innovations dans plusieurs domaines comme les smartphones ou les ordinateurs. Cependant, l’entreprise n’aurait pas réussi à trouver la bonne formule pour s’insérer sur le marché des véhicules électriques. Après des années de recherche et de développement, l'entreprise aurait finalement mis un terme à cet ambitieux projet la semaine dernière.

Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Selon Mark Gurman, de Bloomberg, l'excès de confiance et les attentes irréalistes d'Apple ont voué le projet à l'échec dès le départ. L'entreprise pensait pouvoir créer une meilleure voiture que Tesla et le reste de l'industrie automobile, mais elle a sous-estimé la complexité et les défis du marché.

L’Apple Car ne verra probablement jamais le jour

Apple a commencé à travailler sur le projet de voiture il y a une dizaine d'années, avec deux approches possibles : un véhicule électrique moins ambitieux avec quelques fonctions d'autonomie, similaire aux modèles de Tesla, ou une voiture révolutionnaire à conduite autonome qui emmènerait les passagers d'un point A à un point B sans aucune intervention humaine. Apple a choisi cette dernière option, pensant pouvoir résoudre un problème que l'industrie automobile peine pourtant encore à résoudre aujourd'hui.

Le souci, c’est que l'entreprise s'est vite rendu compte que le développement d'un système de conduite autonome de niveau 5, le niveau d'autonomie le plus élevé, n'était pas aussi facile qu'il y paraissait. Cette technologie nécessite des milliards de dollars d'investissement, des tests rigoureux et une approbation réglementaire. L’équipe en charge de la conception s'est également concentrée sur une voiture dépourvue de volant et de pédales, limitant ainsi le contrôle et les choix de l'utilisateur.

Lorsqu'Apple a changé de cap il y a quelques années, il était trop tard. L'entreprise avait gaspillé un temps et des ressources précieux sur un projet trop en avance sur son temps. Elle a également été confrontée à d'autres problèmes, tels que le coût élevé et la faible marge bénéficiaire de la voiture, l'indécision de l'équipe en charge du projet et les difficultés de production liées à la fabrication d'une voiture.

Apple a perdu des milliards de dollars avec le Projet Titan

L'échec d'Apple à lancer une voiture montre que le marché de l'automobile est bien plus difficile à pénétrer que celui des smartphones ou des ordinateurs, c’est pourquoi l’arrivée de nouveaux acteurs tels que Xiaomi et sa berline électrique SU7 montrent que certaines entreprises ont tout de même réussi à trouver la bonne formule.

Selon le Times, Apple avait finalement “dépensé plus de 10 milliards de dollars dans le projet et la voiture était revenue à ses débuts en tant que véhicule électrique avec des fonctions d'assistance à la conduite rivalisant avec celles de Tesla, selon une demi-douzaine de personnes qui ont travaillé sur le projet au cours de la dernière décennie“. Mais le projet a été voué à l'échec “en grande partie parce que le développement de logiciels et d'algorithmes pour une voiture dotée de fonctions de conduite autonome s'est avéré trop difficile“.

Si elle était venue à être commercialisée, une voiture Apple aurait probablement coûté au moins 100 000 dollars et n'aurait généré qu'un bénéfice minime par rapport aux smartphones ou autres appareils actuellement en vente chez Apple. Apple a dépensé des sommes folles pour importer plus de 2 000 employés à l'Apple Park, dont des ingénieurs qui avaient travaillé pour la NASA et développé des voitures de course pour Porsche. Le Times dévoile même que l'entreprise “avait mis au point toute une série de nouvelles technologies, dont un pare-brise capable d'afficher des indications routières et un toit ouvrant doté d'un polymère spécial pour réduire la chaleur du soleil“. L'abandon du projet est donc regrettable pour les fans de technologie, puisque certaines auraient pu pousser la concurrence à investir encore davantage dans la recherche.