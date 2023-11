Apple Car : la voiture électrique arriverait après 2030, l’attente va être longue

Depuis des années, l'idée d'une Apple Car séduit les amateurs de technologie et les passionnés d'automobile, et on sait désormais peut-être quand cette voiture électrique d’un nouveau genre serait lancée.

Dans une récente lettre d'information “Power On” pour Bloomberg, Mark Gurman, spécialiste d’Apple, s'est exprimé sur le sujet, affirmant que l'Apple Car reste un projet en cours de réalisation, mais qu'il faudra encore quelques années avant qu'elle ne devienne une réalité. Gurman a fait remarquer qu'Apple ne devrait pas « livrer quoi que ce soit avant la fin de la décennie » pour cet ambitieux projet.

Cette affirmation fait écho aux informations de Ming-Chi Kuo, un analyste respecté d'Apple, qui, en septembre dernier, a exprimé ses doutes quant au projet d'Apple Car. Ming-Chi Kuo a déclaré qu'il avait « perdu toute visibilité » sur le projet et s'est demandé si l'Apple Car pourrait être produite en série au cours des prochaines années.

L’Apple Car n’est pas une priorité chez Apple

Kuo avait précédemment laissé entendre que l'équipe de l'Apple Car avait été dissoute, ce qui a suscité des inquiétudes quant au sort du projet et à la possibilité d'un lancement en 2025.

Les commentaires Mark Gurman s'inscrivent dans le cadre d'une discussion plus large à la suite des résultats financiers d'Apple pour le quatrième trimestre 2023. Alors qu'Apple cherche à « véritablement revigorer l'entreprise », le développement de l'un de ses « prochains grands projets » est désormais considéré comme crucial. L'Apple Car, ainsi que la réalité mixte sous la forme du casque Apple Vision Pro, est perçue comme l'un des candidats les plus probables susceptibles d'avoir un impact financier significatif.

Bien que le calendrier reste incertain, la notion d'Apple dans l'arène automobile est sans aucun doute intrigante. Ce ne serait pas la première fois que le géant américain serait en mesure de révolutionner une industrie.

Si la date de sortie exacte est encore incertaine, une chose est sûre : le monde de l'automobile suivra de près son arrivée, car elle pourrait bien venir bousculer les voitures d’autres constructeurs automobiles tels que Tesla, même si nous nous attendons évidemment à ce que le premier modèle soit loin d’être aussi accessible que certaines Tesla.