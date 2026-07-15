Star Wars : The Mandalorian revient sur Disney+, mais pas comme vous l’espériez

Disney confirme le retour de The Mandalorian avec un épisode inédit sur sa plateforme Disney+. Avec une nuance importante qui risque d'en décevoir certains. Et d'en ravir d'autres.

The Mandalorian and Grogu
Crédits : Disney

Cela faisait 7 ans que les fans attendaient le retour d'un film Star Wars au cinéma. Et c'est The Mandalorian & Grogu qui a eu la lourde tâche de répondre à leur impatience. Nous parlons bien ici d'un long-métrage affublé de l'entête “Star Wars“, et non de “A Star Wars story“, ce qui dans ce dernier cas le place dans la catégorie des spin-offs. Après 3 saisons d'une série bien accueillie par la critique sur Disney+, le passage au grand écran n'a pas été un franc succès.

Lire aussi – The Mandalorian & Grogu : combien de scènes post-générique pour le retour de Star Wars au cinéma ?

The Manlorian & Grogu est à la fois le pire lancement d'un film Star Wars Disney et celui qui a connu la pire chute de fréquentation en deuxième semaine d’exploitation au box-office français. On a vu mieux comme record. Mais pas de quoi refroidir les ardeurs des studios qui comptent bien proposer d'autres contenus mettant en scène le chasseur de primes et le bébé Yoda. Un nouvel épisode a d'ailleurs été annoncé.

The Mandalorian s'offre un épisode inédit sur Disney+, mais…

Vous pouvez le voir dans le post X (Twitter) ci-dessous : il s'agit d'un épisode Lego. Les personnages de Star Wars : The Mandalorian reviennent donc dans un univers fait des célèbres briques de construction. Les séries Lego sont généralement appréciées pour leur humour et leur propension à faire revenir des personnages parfois disparus depuis longtemps des contenus principaux. Celles qui se déroulent dans le monde Star Wars ne font pas exception.

Par exemple, Lego Star Wars : Rebuild the Galaxy a réussi à redorer le blason de Rey et Luke Skywalker, plutôt malmenés dans les épisodes 7 à 9. Les séries Lego n'étant pas canons, elles peuvent se permettre bien plus de libertés. Officiellement, on ignore encore si ce sera le cas avec cet épisode, mais il est très probable que oui. Lego Star Wars : The Mandalorian sera diffusé le 2 septembre 2026 sur Disney+.


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