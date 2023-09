Ahsoka : voici le secret que Baylan Skoll cache sur son poignet

Des fans ont découvert un détail très intriguant en visionnant l'épisode 2 de la série Ahsoka : il y a des inscriptions sur le gantelet du personnage de Baylan Skoll. Leur signification est étonnante.



La série Ahsoka sur Disney+, basée dans l'univers de Star Wars, met en scène tout un tas de personnages tirés des différentes déclinaisons de l'univers de George Lucas. Parmi eux, il y en a un qu intrigue depuis son apparition : Baylan Skoll, mercenaire autrefois chevalier Jedi. Joué par le regretté Ray Stevenson, son sabre laser orange très distinctif attire l'attention. Mais cela n'a pas suffit à détourner celle des fans qui ont découvert un secret lié au personnage.

Attention, ce qui va suivre est bien sûr un spoiler d'une partie de la série Ahsoka. Si vous comptez la regarder et que vous ne l'avez pas commencé, continuez à lire en connaissance de cause. Pour trouver le secret en question, il faut remonter à l'épisode 2, diffusé le 22 août dernier. Lors d'une scène, on voit Baylan Skoll tenir une sphère de métal à la surface gravée de lignes et motifs. Alors qu'il se trouve devant un autel avec sa disciple, Shin Hati, le mercenaire pose l'objet dessus, ce qui permet de voir son gantelet à l'image. Un écran affiche des inscriptions orange.

Le personnage de Baylan Skoll dans Ahsoka dissimule un secret sur son poignet

C'est là que les fans ont mis la série en pause pour tenter de lire ce qui s'y trouve. Ils ont découvert que ce sont des mots en “aurabesh”, l'alphabet utilisé dans Star Wars, qu'il est possible de traduire. Les mots se révèlent être une série de noms, et pas n'importe lesquels :

Luke

Leia

Han

Chewie

R2D2

C3PO

Ben

On parle bien sûr de Luke Skywalker, sa sœur la princesse Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, les robots R2D2 et C3PO, et Ben Solo, fils de Han et Leia. Des personnages très importants de la trilogie Stars Wars originelle et des épisodes 7, 8 et 9 plus récents. La question est désormais de savoir pourquoi Baylan Skoll possède une telle liste. Est-ce un simple clin d’œil ? En tant que mercenaire, est-il chargé d'éliminer ceux qui s'y trouvent ? Rappelons qu'à l'époque où se déroule la série Ahsoka, Ben solo n'est qu'un nouveau-né. Attendons la suite de la série pour le savoir (ou pas).