Ahsoka saison 2 : cette photo du tournage cache un énorme indice sur l’intrigue

Le tournage de la saison 2 d'Ahsoka est terminé. L'actrice Natasha Liu Bordizzo publie une photo en apparence anodine, mais elle est en réalité une référence directe à un élément très important de l'intrigue.

Parmi les nombreuses séries Stars disponibles sur Disney+, Ahsoka tient une place à part chez les fans. Mettant en scène le personnage éponyme, ancienne disciple d'Anakin Skywalker, elle est en quelque sorte la suite de l'excellente série d'animation Star Wars Rebels. Les références à cette dernière sont d'ailleurs présentes. Après une première saison très sympathique en 2023, l'avenir la série était pourtant incertain. Après des rumeurs d'annulation, Disney confirme finalement l'arrivée d'une saison 2 d'Ahsoka début 2024.

Il faut ensuite attendre un an de plus avant que le tournage commence. Il est désormais terminé, et pour fêter ça, l'actrice Natasha Liu Bordizzo (Sabin Wren), a partagé une photo sur son compte Instagram. Vous pouvez la voir à la fin de cet article. Dessus, l'ombre de deux personnages : Wren et Ahsoka, interprétée par Rosario Dawson. À première vue, rien d'exceptionnel. Pourtant il y a quelque chose de caché dans ce cliché.

Cette photo de tournage d'Ahsoka saison 2 est un gros clin d'œil à un élément clé de Star Wars

Comme l'ont remarqué de nombreux fans sur les réseaux sociaux, les actrices ne prennent pas n'importe quelle pose sur la photo. Elle rappelle furieusement la peinture murale des Dieux Mortis vus pour la première fois dans Star Wars Rebels. Ce sont des incarnations de la Force, la Fille représentant le côté lumineux, le Fils le côté obscur et le Père l'équilibre. Lors des épisodes qui les mettent en scène, la Fille meurt et sa force vitale permet de ressusciter Ahsoka, tué par le Fils. Le Père se sacrifie ensuite pour permettre à Anakin de tuer le Fils.

Or, la première saison d'Ahsoka se terminait avec le personnage de Baylan Skoll (incarné par Ray Stevenson, malheureusement décédé en 2023) sur le bras d'une statue du Père. Derrière lui, une autre statue représente le Fils et l'on suppose que la troisième, dépourvue de tête, est la Fille. Les Dieux Mortis joueraient donc un rôle important sans la saison 2 d'Ahsoka. Lequel exactement ? Il va falloir patienter pour avoir la réponse, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée.