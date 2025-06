Créez vos vidéos IA encore plus vite grâce à cet outil de Google, fini les longues attentes et les chargements

Google accélère encore dans le domaine de la vidéo générée par intelligence artificielle. Son outil Veo passe à la vitesse supérieure avec une version plus rapide. L’objectif : produire plus de contenus, en moins de temps, pour plus d’utilisateurs.

Créer une vidéo ne demande plus forcément une caméra, un micro ou un logiciel compliqué. Grâce à des outils d'intelligence artificielle comme Sora, il suffit parfois d’écrire une idée ou de parler à une appli pour qu’une séquence soit générée automatiquement. Ces technologies se développent rapidement, et Google veut les rendre encore plus rapides et simples à utiliser.

Pour aller plus loin, Google vient d’améliorer son outil de génération vidéo par intelligence artificielle, appelé Veo 3. Une nouvelle version, baptisée Veo 3 Fast, permet de créer des vidéos en résolution 720p deux fois plus rapidement qu’avant. L’outil est réservé aux abonnés de Gemini Pro et Flow Pro. Les utilisateurs du premier service peuvent générer jusqu’à trois vidéos par jour, incluses dans leur abonnement. Quant aux utilisateurs du second, chaque vidéo coûte désormais 20 crédits, contre 80 auparavant, rendant l’outil beaucoup plus abordable pour ceux qui veulent tester plusieurs idées.

Google réduit le temps de création vidéo par IA à seulement quelques minutes avec Veo 3 Fast

Jusqu’ici, la génération d’une vidéo pouvait prendre de longues minutes, voire plus selon la demande. Veo 3 Fast réduit considérablement ce délai. Créer une vidéo animée à partir d’un simple texte ou d’une commande vocale devient presque instantané. Google développe aussi des fonctions avancées comme les sous-titres automatiques et la génération avec la voix. Par exemple, en disant “fais de ce selfie un clip de science-fiction”, l’outil produit une courte vidéo directement.

Google poursuit son objectif : intégrer l’IA dans tous ses services. Avec Veo 3 Fast, la création vidéo devient plus simple et accessible, même si la qualité reste limitée à 720p. L’outil permet d’expérimenter des idées, de tester des scénarios ou de produire du contenu rapidement, sans caméra ni montage. Les entreprises peuvent l’utiliser pour créer des vidéos internes, et les particuliers pour donner vie à leurs idées. C’est un outil pensé pour gagner du temps, tout en laissant la place à la créativité.