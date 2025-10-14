Google est sur le point de lancer la nouvelle version de son IA Gemini, cette fuite le confirme

L’intelligence artificielle de Google pourrait bientôt passer à la vitesse supérieure. Une fuite évoque l’arrivée imminente de Gemini 3.0, la nouvelle génération de l’IA du géant américain. L’annonce officielle serait prévue plus tôt qu’on ne le pense.

En quelques mois, Gemini s’est imposée comme le moteur d’intelligence artificielle central de Google. On la retrouve dans la recherche, dans les smartphones Pixel, dans Maps et même dans la maison connectée avec les appareils Google Home et Nest. L’entreprise pousse son IA sur tous les fronts, remplaçant progressivement l’ancien Google Assistant pour offrir des réponses plus naturelles, capables d’analyser des images, de comprendre le contexte et de planifier des tâches complètes.

Cette stratégie se poursuit avec une nouvelle étape : la sortie attendue de Gemini 3.0. Après les versions 2.5, Pro et Flash, Google s’apprête à franchir un cap. L’IA, déjà capable d’expliquer une scène filmée par une caméra Nest ou de résumer un itinéraire dans Maps, devrait bientôt gagner en vitesse et en compréhension. Sur les produits domestiques comme sur le web, tout indique que la firme veut faire de Gemini une plateforme unifiée, capable de relier ses différents services dans un même écosystème intelligent.

Une fuite annonce la présentation de Gemini 3.0 dès le 22 octobre 2025

Selon une capture d’écran partagée sur les réseaux sociaux, un tableau interne mentionnerait un “jalon marketing” fixé au 22 octobre 2025, aligné sur le lancement de Gemini 3.0. L’image, relayée par un utilisateur sous le pseudonyme @chatgpt21, semble provenir d’un document de planification interne. Cette date laisse penser que Google prépare une annonce officielle dans les prochains jours, peut-être sous la forme d’un événement en ligne ou d’un communiqué mondial. Le post mentionne plusieurs étapes de déploiement interne, laissant penser que la version finale du modèle serait déjà prête à être testée sur certains produits de l’entreprise.

Rien n’a encore été confirmé, mais plusieurs indices laissent penser que la fuite est crédible. Le document mentionne un alignement marketing précis, ce qui correspond au mode de communication habituel de Google lors de ses grandes annonces. Si la date se confirme, Gemini 3.0 marquerait une étape majeure pour le géant américain : une version plus puissante, pensée pour fonctionner sur les appareils domestiques autant que sur les serveurs cloud.